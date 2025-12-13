  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

کلاهبرداری اینترنتی ۴ میلیارد ریالی در مرودشت

مرودشت-فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری سه متهم در پی کلاهبرداری اینترنتی ۴ میلیارد ریالی خبر داد که با استفاده از تماس تلفنی فریبکارانه و از حساب شاکی مبلغ قابل توجهی برداشت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: شهروندی با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد که فردی ناشناس با او تماس گرفته و به بهانه قطع شدن دستگاه کارت خوان از وی خواسته است اطلاعات کارت بانکی و پیامک‌های دریافتی‌اش را در اختیار وی قرار دهد. پس از گذشت چند ساعت، شاکی متوجه شد که حدود ۴ میلیارد ریال به صورت اینترنتی از حسابش برداشت شده است.

وی افزود: تحقیقات اولیه نشان داد که متهمان پس از برداشت غیرمجاز از حساب شاکی، مبلغ مذکور را به حساب یک طلافروش در تهران منتقل کرده و از آنجا طلا خریداری کرده‌اند.

فرمانده انتظامی مرودشت همچنین با اشاره به اقدامات پلیس گفت: پس از پیگیری‌های تخصصی، هویت و مخفیگاه سه متهم اصلی شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر و به شهرستان مرودشت منتقل شدند.

سرهنگ نوشاد در پایان تأکید کرد: شهروندان باید از دادن اطلاعات حساس خود به افراد ناشناس خودداری کنند تا از گرفتار شدن در دام چنین کلاهبرداری‌هایی جلوگیری کنند.

