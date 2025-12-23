به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام‌شده در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات اظهار کرد: در استان اردبیل و از مجموع ۱۲ شهرستان، از هر شهرستان ۵ نفر به‌عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب شده‌اند.

وی افزود: این افراد با بررسی و انتخاب ارگان‌های نظارتی معرفی شده و به‌منظور ارتقای آمادگی و هماهنگی، یک دوره آموزشی برای اعضای منتخب در محل استانداری اردبیل برگزار شده است.

بیوته گفت: در مراحل بعدی، برای هر بخش نیز ۳ نفر به‌عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب خواهند شد تا نظارت دقیق و مؤثر بر فرآیند انتخابات در تمامی سطوح تضمین شود.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها ضمن قدردانی از ارگان‌های نظارتی، تصریح کرد: این مجموعه‌ها بدون هیچ‌گونه تعلل یا کم‌کاری، بررسی‌های لازم را انجام داده و نقش مهمی در انتخاب افراد واجد شرایط ایفا کرده‌اند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با دستور وزیر کشور، فرآیند آغاز انتخابات رسماً کلید خورده و اقدامات اجرایی و نظارتی طبق قانون در حال انجام است.