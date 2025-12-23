  1. استانها
  2. اردبیل
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اردبیل:

۵ نفر از هر شهرستان اردبیل، به‌عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب شدند

اردبیل- رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای دور هفتم اردبیل گفت:از هر شهرستان استان اردبیل، ۵ نفر به‌عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام‌شده در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات اظهار کرد: در استان اردبیل و از مجموع ۱۲ شهرستان، از هر شهرستان ۵ نفر به‌عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب شده‌اند.

وی افزود: این افراد با بررسی و انتخاب ارگان‌های نظارتی معرفی شده و به‌منظور ارتقای آمادگی و هماهنگی، یک دوره آموزشی برای اعضای منتخب در محل استانداری اردبیل برگزار شده است.

بیوته گفت: در مراحل بعدی، برای هر بخش نیز ۳ نفر به‌عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب خواهند شد تا نظارت دقیق و مؤثر بر فرآیند انتخابات در تمامی سطوح تضمین شود.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها ضمن قدردانی از ارگان‌های نظارتی، تصریح کرد: این مجموعه‌ها بدون هیچ‌گونه تعلل یا کم‌کاری، بررسی‌های لازم را انجام داده و نقش مهمی در انتخاب افراد واجد شرایط ایفا کرده‌اند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با دستور وزیر کشور، فرآیند آغاز انتخابات رسماً کلید خورده و اقدامات اجرایی و نظارتی طبق قانون در حال انجام است.

