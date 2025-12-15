به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری سومین دوره انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد استان اردبیل اظهار کرد: براساس اعلام دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل، در صورت وجود هرگونه اعتراض نسبت به فرآیند برگزاری یا نتایج انتخابات، رأی‌دهندگان و نامزدهای نمایندگی باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از پایان جلسه انتخابات، مراتب اعتراض مکتوب خود را به همراه مستندات مربوط، به دبیرخانه شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان ارائه و رسید دریافت کنند.

وی افزود: طبق نتایج نهایی این انتخابات، مهدی قربانی و پری ملکی به‌عنوان اعضای اصلی و سمیرا پروری به‌عنوان عضو علی‌البدل تعیین شدند.