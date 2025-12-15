  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

امامی: سومین انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد اردبیل برگزار شد

امامی: سومین انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد اردبیل برگزار شد

اردبیل- سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: سومین دوره انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد استان روز ۲۴ آذر ۱۴۰۴ در استانداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری سومین دوره انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد استان اردبیل اظهار کرد: براساس اعلام دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل، در صورت وجود هرگونه اعتراض نسبت به فرآیند برگزاری یا نتایج انتخابات، رأی‌دهندگان و نامزدهای نمایندگی باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از پایان جلسه انتخابات، مراتب اعتراض مکتوب خود را به همراه مستندات مربوط، به دبیرخانه شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان ارائه و رسید دریافت کنند.

وی افزود: طبق نتایج نهایی این انتخابات، مهدی قربانی و پری ملکی به‌عنوان اعضای اصلی و سمیرا پروری به‌عنوان عضو علی‌البدل تعیین شدند.

