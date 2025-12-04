به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی عصر پنجشنبه در دیدار با رئیس ستاد مرکزی «هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر» و هیئت همراه که در دفتر مدیریت حوزه‌های علمیه کشور در قم برگزار شد، با اشاره به نقش اثرگذار بانوان در تاریخ انقلاب اسلامی، گفت: اگر تاریخ ادوار مختلف کشور را مورد بررسی قرار دهیم، نقش پررنگ زنان در شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و پیروزی انقلاب اسلامی و راهپیمایی‌های سراسری آن دوران کاملاً مشهود است و نشان‌دهنده جایگاه بی‌بدیل بانوان در تحولات ملی است.



وی افزود: حوزه علمیه قم، با سابقه‌ای هزار ساله، در سده اخیر تحولات و بازتأسیس‌های متعددی را تجربه کرده که پایه‌های نظام و انقلاب اسلامی در این حوزه شکل گرفته و یکی از محورهای مهم این تحولات، ایجاد ساختار حوزه بانوان بوده است.



وی‌ابراز کرد: در طول تاریخ اسلام بانوان برجسته‌ای چون حضرت صدیقه طاهره (س)، حضرت خدیجه کبری (س) و حضرت زینب (س) حضور داشته‌اند که نمونه‌ای از نقش‌آفرینی زنان در هدایت جامعه و حفظ معارف دینی هستند.



آیت‌الله اعرافی تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی دستاوردهای عظیمی در حوزه زن و خانواده شکل گرفته است؛ بانوان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فناوری‌های نوین پیشتاز شده‌اند و در برخی محافل علمی و پژوهشی حتی گوی سبقت را از آقایان ربوده‌اند که نشان‌دهنده نگاه تعالی نظام اسلامی به زنان و جایگاه آنان در جامعه است.



وی افزود: راه‌اندازی رشته‌های مرتبط با خانواده، انتشار مجلات تخصصی بانوان و تأسیس تشکل‌های دانشجویی و حوزوی نمونه‌های برجسته‌ای از این دستاوردها هستند که موجب توسعه علمی و فرهنگی بانوان در کشور شده است.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اهمیت فعالیت ستاد مرکزی «هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر» گفت: این ستاد اقدامی مبارک است که نباید محدود به یک هفته باشد و لازم است برنامه‌های مرتبط با بانوان و دختران جامعه اسلامی در طول سال و با هماهنگی بین دستگاه‌ها استمرار یابد تا اثرگذاری آن گسترده و مداوم باشد.



وی همچنین به اهمیت ترویج نگاه شهید مطهری درباره جایگاه زن در اسلام اشاره کرد و افزود: شهید مطهری در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» می‌گوید زنان تنها پرورش‌دهنده جسم مردان نبوده‌اند بلکه الهام‌بخش و نیرودهنده آنان در تمامی عرصه‌ها بوده‌اند و در پشت صحنه‌ها و جبهه‌ها همواره مردانگی مردان را تکمیل کرده‌اند و احیای این آثار و ترویج آن‌ها می‌تواند در مقابل هجمه‌های دشمن علیه بانوان جامعه نقش‌آفرین باشد.



آیت‌الله اعرافی تأکید کرد: نقش آفرینی بانوان در انقلاب و پس از آن در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و فناوری‌های نوین بدون تردید قابل مقایسه با هیچ دوره دیگری از تاریخ کشور نیست و باید این دستاوردها به‌صورت مستمر معرفی و تقویت شود.



وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: توجه به جایگاه زنان در همه عرصه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان باید بخشی از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت حوزه‌های علمیه و ستادهای مرتبط باشد تا بانوان بیش از پیش در هدایت جامعه و مقابله با تهاجمات فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین باشند.