عابدینی: نفیسه؛ روایت پیک عشق و کرامت زن در مکه جاهلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم عابدینی، نویسنده ۲۲ ساله کتاب «نفیسه»، با اشاره به آغاز مسیر نویسندگی خود، اظهار کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ نخستین دوره تخصصی رمان‌نویسی را به پایان رساندم و به پیشنهاد استاد خود، آقای حسنی، تصمیم گرفتم اولین اثرم را برای جشنواره «بانوی هزاره اسلام» با محوریت حضرت خدیجه (س) بنویسم.

وی افزود: در ابتدا به دلیل محدود بودن منابع تاریخی درباره حضرت خدیجه (س) تمایلی به این موضوع نداشتم، اما با مطالعه زندگی‌نامه ایشان، شخصیت «نفیسه خاتون» توجه مرا جلب کرد؛ شخصیتی که در منابع تاریخی تنها به‌عنوان واسطه ازدواج پیامبر اکرم (ص) و حضرت خدیجه (س) از او یاد شده است.

این نویسنده جوان با اشاره به رویکرد داستانی خود، بیان کرد: کمبود اطلاعات تاریخی درباره نفیسه، برای من به یک فرصت تبدیل شد تا با حفظ چارچوب تاریخی، به این شخصیت جان ببخشم. نفیسه در داستان، پیک عشق است؛ واسطه‌ای میان ثروتمندترین زن مکه و مردی یتیم و فقیر که هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود.

عابدینی، حضرت خدیجه (س) را الگویی روشن از زن مؤمن در اسلام دانست و گفت: در دوره‌ای که شدیدترین ظلم‌ها به زنان روا می‌شد، حضرت خدیجه (س) زنی ثروتمند، قدرتمند و مستقل بود که همه خواستگاران را رد کرد و با ایمانی عمیق، پیامبر اکرم (ص) را برگزید. این انتخاب، تعریف حقیقی زن مؤمن را به تاریخ نشان می‌دهد.

طلبه حوزه علمیه حضرت زینب کبری (س) با بیان اینکه فصل پایانی کتاب، روایت عقد و مراسم ازدواج پیامبر اکرم (ص) و حضرت خدیجه (س) است، خاطرنشان کرد: این بخش برای من بسیار عزیز بود و تلاش کردم با صرف زمان و دقت فراوان، تصویری اثرگذار و ماندگار برای مخاطب خلق کنم.

نویسنده کتاب نفیسه در پایان تصریح کرد: نفیسه، داستان ظلمی است که بر زنان می‌رفت و اگر آن بانوی بزرگ نبود، این ظلم می‌توانست تا ابد ادامه داشته باشد.

کتاب نفیسه، اثری از مریم عابدینی است که به همت حوزه هنری استان یزد در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.