به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیدیان عصر پنج شنبه در نشست خبری پس از دیدار خیبر برابر شمس‌آذر، ابتدا به دشواری این مسابقه اشاره کرد و گفت: می‌دانستیم که بازی بسیار سختی پیش رو داریم. شمس‌آذر تیمی است که در بازی‌های خارج از خانه تنها دو گل خورده و فقط یک شکست داشته؛ آن هم شکستی که شاید حقشان نبود.

وی افزود: در طول هفته بارها به بازیکنانمان هشدار داده بودیم که این مسابقه بسیار سخت است. آقای رحمتی و کل کادر بارها درباره اهمیت این بازی با بچه‌ها صحبت کردند.

عملکردمان خوب نبود؛ سه بازیکن اصلی غایب بودند

مربی خیبر با انتقاد از عملکرد تیمش گفت: امروز خیلی خوب نبودیم، این یک واقعیت است و می‌توانستیم بهتر باشیم. البته سه بازیکن اصلی‌مان را در اختیار نداشتیم و این روی کار تیم تأثیر گذاشت.

او ادامه داد: با این حال سایر بازیکنان واقعاً پرتلاش ظاهر شدند و زحمت کشیدند. دوست داشتیم مقابل تماشاگرانمان سه امتیاز کامل را بگیریم اما این اتفاق نیفتاد.

پنالتی دوباره ما را از برد دور کرد

امیدیان درباره موقعیت‌های از دست رفته تیمش توضیح داد: در همین بازی هم موقعیت داشتیم؛ حتی پنالتی گرفتیم و می‌توانستیم آن را تبدیل به گل کنیم. این دومین بار است که چنین اتفاقی برای ما می‌افتد. در بازی با چادرملو هم پنالتی نزدیم و امتیاز از دست دادیم.

او تأکید کرد: تفکر ما این است که در بالای جدول باشیم، اما از دست رفتن پنالتی‌ها و موقعیت‌های این‌چنینی کار را سخت می‌کند.

باید کار کنیم و جبران کنیم

مربی خیبر گفت: به هر حال چاره‌ای جز کار کردن نداریم. باید تحت فشار و روز به روز جلو برویم. امیدوارم در بازی‌های آینده این تساوی خانگی را جبران کنیم.

اخراج بازیکن شرایط را پیچیده کرد؛ دفاع تیم در دقایق پایانی تحسین‌برانگیز بود

امیدیان در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره ساختار دفاعی خیبر و استراتژی تیم در دقایق پایانی اظهار داشت: این کار دلایل خودش را داشت. تیمی که پنالتی خراب می‌کند و بعد هم بازیکنش اخراج می‌شود، طبیعی است که تحت فشار قرار بگیرد. فوتبال ورزشی است که وقتی یک بازیکن کمتر دارید، شرایط خیلی سخت‌تر می‌شود.

وی افزود: بعد از خراب شدن پنالتی و اخراج بازیکن، فشار حریف طبیعی بود. شمس‌آذر هم تیمی است که بیرون از خانه بسیار منسجم و خطرناک بازی می‌کند. اما باید بگویم بچه‌های ما در ده دقیقه آخر واقعاً پرتلاش و با تمرکز بالا از دروازه دفاع کردند.

مربی خیبر با اشاره به اثر اخراج روی نظم تیم گفت: عرض کردم؛ دوست داشتیم بازی را جلوی تماشاگرانمان ببریم. برای این هدف هم با بچه‌ها صحبت کرده بودیم. اما اخراج بازیکنمان-که شاید در یکی از کارت‌ها می‌شد کمی مماشات کرد-شیرازه تیم را کمی به هم زد. با این وجود، بازیکنان ما توانستند مقابل تیمی بسیار قابل احترام، در شرایط سخت و با یک نفر کمتر، بازی را مدیریت کرده و دست‌کم یک امتیاز بگیرند.

در لیگ ایران بازی آسان وجود ندارد

امیدیان در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت نمایش خیبر مقابل تیم‌های بزرگ با عملکرد این تیم در مسابقات به ظاهر ساده‌تر در ورزشگاه خانگی گفت: اول از همه باید تأکید کنم که در لیگ ایران بازی آسان وجود ندارد. این یک واقعیت است. همه تیم‌ها دفاع کردن را بلدند و خوب دفاع می‌کنند. برخی تیم‌ها مقابل ما بسته‌تر بازی می‌کنند و طبیعی است کار را سخت‌تر کنند.

تیمی که امروز مقابلش قرار گرفتیم، بیرون از خانه بهترین نتایج را گرفته و بسیار سختکوش است

وی با اشاره به عملکرد شمس‌آذر ادامه داد: تیمی که امروز مقابلش قرار گرفتیم، بیرون از خانه بهترین نتایج را گرفته و بسیار سختکوش است؛ بنابراین تصور بازی ساده اشتباه است.

مربی خیبر درباره ذهنیت بازیکنان تیم نیز توضیح داد: به هر حال خیبر تنها دو سال است که به سطح اول فوتبال ایران وارد شده و هنوز باید باتجربه‌تر شود. بازیکنان باید به این باور برسند که توانایی قرار گرفتن در بالای جدول را دارند.

فلسفه رحمتی حضور در بالای جدول است

او با اشاره به رویکرد سرمربی تیم اضافه کرد: فلسفه آقای رحمتی-چه زمانی که خودش بازی می‌کرد و چه اکنون-این است که تیم باید برای رتبه‌های بالای جدول بجنگد؛ برای او نام تیم تفاوتی ندارد و هدف همیشه بالاست.

امیدیان درباره عدم نتیجه‌گیری در دیدار امروز نیز گفت: یک‌سری اتفاقات افتاد که اجازه نداد بازی را ببریم. از نبود چند بازیکن اصلی گرفته تا اخراج و پنالتی‌ای که گل نشد؛ همه این‌ها دست به دست هم داد تا بازی آن‌طور که می‌خواستیم پیش نرود.

داور می‌توانست مدیریت بهتری داشته باشد؛ اخراج‌ها جریان بازی را تغییر داد

مربی خیبر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عملکرد داوری در دیدار برابر شمس‌آذر اشاره کرد و گفت: به نظرم درباره کارت آقای آقاجانپور که اخراج شد، داور می‌توانست در یکی از کارت‌ها با احترام کمی مماشات کند.

وی توضیح داد: در مورد آقای رحمتی هم فکر نمی‌کنم کارت دوم درست بود؛ من اصلاً صحنه را ندیدم، اما معمولاً داورها در برخورد با سرمربی‌ها تلاش می‌کنند مدیریت داشته باشند و به‌سرعت به کارت دوم نرسند.

قضاوت امروز قضاوت بدی نبود، اما می‌شد بهتر مدیریت شود؛ مخصوصاً در ده دقیقه پایانی

مربی خیبر ادامه داد: به نظر ما کارت آقای رحمتی هم نباید اتفاق می‌افتاد. البته بگویم قضاوت امروز قضاوت بدی نبود، اما می‌شد بهتر مدیریت شود؛ مخصوصاً در ده دقیقه پایانی و در رابطه با اخراجی‌ها.

امیدیان با تأکید بر اینکه این مسائل اکنون تمام شده، افزود: به هر حال این اتفاقات گذشته و باید تمرکزمان را روی بازی‌های بعدی بگذاریم. تیم ما برای جبران این امتیاز از دست رفته تلاش خواهد کرد.