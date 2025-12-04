ساپینتو: وقت آن رسیده که پرسپولیس را شکست دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با پرسپولیس در دربی ۱۰۶ پایتخت امروز پنج شنبه ۱۳ آذر اظهار داشت: ابتدا لازم میدانم قهرمانی تیم کشتی در لیگ برتر را تبریک بگویم. در رابطه با دربی باید بگویم که این بازی بسیار جذاب و تماشایی خواهد بود و استادیوم با حضور پرشور هواداران پر خواهد شد. ما اهمیت این مسابقه را به خوبی میدانیم. با وجود اینکه در صدر جدول قرار داریم و یک بازی کمتر نسبت به پرسپولیس انجام دادهایم، تاریخچه این رقابتها را فراموش نمیکنیم. بیش از ۸ سال است که استقلال موفق به کسب پیروزی در دربی نشده است و این اتفاق برای ما مطلوب نیست. اکنون زمان آن رسیده که با احترام به پرسپولیس، پیروزی در دربی را جشن بگیریم.
سرمربی استقلال افزود: با تمام احترامی که برای پرسپولیس قائل هستیم، اما باید تأکید کنم که آنها در این بازی میزبان هستند و مسئولیت نتیجه بر دوش آنهاست. فشار بازی بر روی آنها بیشتر است، چون در جدول پایینتر از ما قرار دارند. نکته مهم این است که هر دو تیم در این مسابقه خارج از خانه و در ورزشگاه بیطرف بازی میکنند و همین موضوع ارزش بازی فردا را بیشتر میکند. هواداران ما همواره از تیم حمایت کردهاند و امروز در هتل و فرودگاه همراه ما بودند؛ امیدواریم بتوانیم سه امتیاز بازی را به آنها هدیه کنیم.
وی در ادامه درباره داوری این دیدار گفت: امیدوارم داوران بتوانند یک مسابقه خوب و عادلانه را قضاوت کنند. ما و کادر فنی تیم هم هر کمکی که لازم باشد، برای تسهیل قضاوت آنها انجام میدهیم تا تصمیمات به نفع هیچ تیمی نباشد و بازی به شکل صحیح پیش برود.
ساپینتو درباره آخرین وضعیت بازیکن مصدوم تیم، منیر الحدادی، نیز عنوان کرد: فعلاً نمیخواهم درباره منیر یا سایر بازیکنان صحبت کنم. فردا مشخص میشود که چه کسی قادر به حضور در زمین است و آن موقع جزئیات روشن خواهد شد.
سرمربی استقلال در پایان تأکید کرد: تمرکز و ایمان به خودمان کلید موفقیت است. باید طبق برنامه خودمان بازی کنیم، صد درصد تمرکز داشته باشیم و هیچ اشتباهی انجام ندهیم. تیمی که دفاع بهتری داشته باشد، دربی را خواهد برد. پرسپولیس بازیکنان باکیفیت و سریعی دارد؛ ارونوف، عمری، علیپور و دیگران همگی بازیکنان خطرناکی هستند و باید مقابل حملات آنها هشیار باشیم. امیدوارم بازیکنان خط حمله ما هم روحیه خوبی داشته باشند، فرصتها را خلق کنند، بیش از حریف گل بزنند و در نهایت پیروز میدان باشند.
