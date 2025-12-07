نفتچی ازبکستان خواستار جذب بازیکن استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین ماشاریپوف پیش از آغاز فصل بیستوپنجم لیگ برتر و در جریان اردوی آمادهسازی استقلال در ترکیه، دو بار از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد؛ موضوعی که در نهایت منجر به خط خوردن نام او از فهرست آبیپوشان در نیمفصل نخست شد.
ابتدا کادر پزشکی استقلال تشخیص پارگی رباط صلیبی را مطرح کرد، اما ماشاریپوف پس از مراجعه به پزشکان تیم ملی ازبکستان از انجام جراحی صرفنظر کرد. او با اجرای برنامههای تمرینی ویژهای که برایش در نظر گرفته شد، اکنون در شرایط مناسبی قرار دارد و انتظار میرود از نیمفصل دوم به فهرست استقلال بازگردد.
«بکزود طالیباف» خبرنگار سایت چمپیونات ازبکستان در صفحه مجازی خود اعلام کرده است که مدیران باشگاه نفتچی برای تقویت خود در فصل جدید، چندین بازیکن را زیر نظر دارند که یکی از گزینههای اصلی آنها جلالالدین ماشاریپوف است.
این خبرنگار در حالی از علاقه نفتچی به جذب ماشاریپوف خبر داده که این بازیکن یک فصل دیگر با استقلال قرارداد دارد و جدایی او تنها در صورت موافقت مدیران باشگاه استقلال امکانپذیر خواهد بود.
