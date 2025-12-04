  1. ورزش
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

خط قرمز اوسمار روی شایعه دو شگفتی پرسپولیس برای دربی

دو بازیکن همراه با کاروان پرسپولیس راهی اراک نشدند. تا خبری از حضورشان مقابل استقلال نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دربی ۱۰۶ پایتخت، شایعاتی درباره احتمال حضور غافلگیرکننده مارکو باکیچ و رضا شکاری در ترکیب پرسپولیس برای دیدار مقابل استقلال منتشر شده بود؛ اما سرخ‌ها امروز با فهرست نهایی خود وارد اراک شدند و عدم حضور این دو بازیکن در اردوی تیم، عملاً مهر پایانی بر این گمانه‌زنی‌ها زد.

به این ترتیب مشخص شد که اوسمار ویه‌را روی استفاده از این دو چهره خط قرمز کشیده و برنامه‌ای برای ریسک در چنین مسابقه حساسی ندارد.

کاروان پرسپولیس با تمامی نفرات دیگر در اراک مستقر شده تا آخرین مراحل آماده‌سازی خود را برای دیدار فردا مقابل استقلال پشت سر بگذارد.

سرخ‌ها در شرایطی وارد این مسابقه حساس می‌شوند که تلاش دارند با آرامش و تمرکز، خود را برای یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل آماده کنند و فضای تیم نشان می‌دهد خبری از سورپرایزهای لحظه آخری نخواهد بود.

دیدار پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار می‌شود.

