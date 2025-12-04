به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی در دیدار عصر پنجشنبه با حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه، با اشاره به ضرورت حمایت مؤثر از پروژه‌های زیرساختی و خدماتی استان گفت: تخصیص بودجه و رفع موانع اداری و مالی پروژه‌های کلان استانی، به‌ویژه پروژه‌هایی که مستقیماً با رفاه عمومی و نیازهای دینی مردم در ارتباط هستند، در اولویت نخست پیگیری‌ها قرار دارد.

رشیدی تأکید کرد: تلاش می‌شود روند تأمین منابع مالی برای طرح‌هایی که نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم دارند با سرعت بیشتری دنبال شود تا این پروژه‌ها از حالت نیمه‌تمام خارج و به مرحله بهره‌برداری نزدیک شوند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات موجود ناشی از بروکراسی پیچیده و ناهماهنگی برخی دستگاه‌هاست، افزود: رفع این موانع از طریق تعامل نزدیک با دولت و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی دنبال خواهد شد تا پروژه‌هایی که سال‌هاست مردم در انتظار آن هستند، به نتیجه قطعی برسد.

نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه پروژه‌های مرتبط با حوزه‌های دینی و فرهنگی از اولویت‌های اصلی پیگیری‌هاست، خاطرنشان کرد: این مجموعه طرح‌ها علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای جدی مردم، نقش مهمی در ارتقای معنوی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند و لازم است از حمایت کامل دولت و مجلس برخوردار باشند.