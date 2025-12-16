بازدید نماینده مجلس از پروژه نگارخانه مرکزی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به همراه مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه عصر سه شنبه، از روند اجرای پروژه نگارخانه مرکزی کرمانشاه بازدید کردند.
رشیدی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه پروژه نگارخانه مرکزی از طرحهای کلان و اثرگذار استان به شمار میرود، اظهار کرد: این پروژه باید هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد تا جامعه هنری استان بتواند از ظرفیتهای آن استفاده کند.
وی با اعلام آمادگی برای پیگیری ویژه مراحل تکمیل پروژه افزود: برای تأمین اعتبارات و رفع موانع پیشروی این طرح، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا با اتمام آن، زیرساخت مناسبی برای فعالیت هنرمندان فراهم شود.
پروژه نگارخانه مرکزی کرمانشاه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان است که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و در سه طبقه با سه گالری نمایشگاهی شامل گالری مفاخر و دو گالری بزرگ آثار هنری طراحی شده است.
این مجموعه فرهنگی همچنین دارای سالن همایش ۲۰۰ نفره است و به عنوان یکی از بزرگترین نگارخانههای غرب کشور شناخته میشود. بر اساس اعلام مسئولان، این پروژه هماکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تأمین اعتبار، سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
