به گزارش خبرگزاری مهر، عصر پنجشنبه دیدار محمد رشیدی، نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه، برگزار شد که در جریان آن مسائل مهم عمرانی و خدماتی استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به ضرورت احداث زائرسرای کرمانشاه در مشهد مقدس، تأکید کرد: این اقدام یکی از نیازهای جدی مردم استان به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار است و همه دستگاه‌های اجرایی باید برای تحقق آن همراهی لازم را داشته باشند.

وی ایجاد زائرسرا را اقدامی حمایتی و تسهیل‌گر برای زائران کرمانشاهی دانست و گفت اجرای این پروژه می‌تواند بخشی از مشکلات زائران در سفرهای زیارتی را برطرف کند.

حجت‌الاسلام غفوری در ادامه به موضوع احداث مصلای جدید کرمانشاه پرداخت و اظهار داشت: ساخت مصلا باید با بهره‌گیری از هنرمندان چیره‌دست و طراحی در شأن فرهنگی، تاریخی و دینی استان انجام شود و این مجموعه باید پاسخگوی نیازهای گسترده نمازگزاران باشد.

وی تأکید کرد که مصلای جدید باید درخور جایگاه استان و متناسب با معماری اصیل و ارزشمند طراحی شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در مسجد جامع فعلی کرمانشاه، افزود: این مسجد با محدودیت‌هایی در دسترسی روبه‌رو است و نمازگزاران جمعه با مشکلاتی نظیر کمبود پارکینگ و دشواری‌های رفت‌وآمد مواجه هستند که این مسئله ضرورت ساخت مصلای جدید را دوچندان کرده است.

نماینده ولی‌فقیه تصریح کرد که رفع این مشکلات تنها با احداث مجموعه‌ای جدید، استاندارد و گسترده امکان‌پذیر خواهد بود.

در پایان این دیدار، حجت‌الاسلام غفوری بر همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها برای پیشبرد پروژه‌های مهم مذهبی و خدماتی استان تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق این مطالبات مردمی شد.