تأکید نماینده ولی‌فقیه در کرمانشاه بر ضرورت ساخت مصلی

کرمانشاه- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه بر لزوم احداث زائرسرای کرمانشاه در مشهد مقدس و همچنین ساخت مصلای جدید با طراحی هنرمندان برجسته تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر پنجشنبه دیدار محمد رشیدی، نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه، برگزار شد که در جریان آن مسائل مهم عمرانی و خدماتی استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به ضرورت احداث زائرسرای کرمانشاه در مشهد مقدس، تأکید کرد: این اقدام یکی از نیازهای جدی مردم استان به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار است و همه دستگاه‌های اجرایی باید برای تحقق آن همراهی لازم را داشته باشند.

وی ایجاد زائرسرا را اقدامی حمایتی و تسهیل‌گر برای زائران کرمانشاهی دانست و گفت اجرای این پروژه می‌تواند بخشی از مشکلات زائران در سفرهای زیارتی را برطرف کند.

حجت‌الاسلام غفوری در ادامه به موضوع احداث مصلای جدید کرمانشاه پرداخت و اظهار داشت: ساخت مصلا باید با بهره‌گیری از هنرمندان چیره‌دست و طراحی در شأن فرهنگی، تاریخی و دینی استان انجام شود و این مجموعه باید پاسخگوی نیازهای گسترده نمازگزاران باشد.

وی تأکید کرد که مصلای جدید باید درخور جایگاه استان و متناسب با معماری اصیل و ارزشمند طراحی شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در مسجد جامع فعلی کرمانشاه، افزود: این مسجد با محدودیت‌هایی در دسترسی روبه‌رو است و نمازگزاران جمعه با مشکلاتی نظیر کمبود پارکینگ و دشواری‌های رفت‌وآمد مواجه هستند که این مسئله ضرورت ساخت مصلای جدید را دوچندان کرده است.

نماینده ولی‌فقیه تصریح کرد که رفع این مشکلات تنها با احداث مجموعه‌ای جدید، استاندارد و گسترده امکان‌پذیر خواهد بود.

در پایان این دیدار، حجت‌الاسلام غفوری بر همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها برای پیشبرد پروژه‌های مهم مذهبی و خدماتی استان تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق این مطالبات مردمی شد.

