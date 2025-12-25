رشیدی: مدیران بر خود سخت بگیرند تا کار مردم راه بیفتد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش فیروزآباد با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، با تقدیر از حضور گسترده مردم، عشایر و مدیران اجرایی استان اظهار کرد: مردم فیروزآباد مردمی صبور، نجیب و امتحانپسداده هستند و شایسته دریافت خدمات بهتر و سریعتر از سوی دستگاههای اجراییاند.
وی با اشاره به پیگیریهای استاندار کرمانشاه برای توسعه این بخش افزود: نگاه دولت به فیروزآباد باید نگاهی ویژه باشد، چرا که شاخصهای برخورداری این منطقه پایینتر از میانگین استانی و حتی کشوری است و برای جبران عقبماندگیها باید توزیع اعتبارات به صورت عادلانه انجام شود.
رشیدی تصریح کرد: مدیران باید سختگیری را متوجه خود و آسانگیری را متوجه مردم کنند تا کار مردم در حوزههای آب، برق، راه و سایر زیرساختها با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
وی خواستار تکمیل پروژههای نیمهتمام از جمله پروژه امام علی (ع) شد و گفت: انتظار مردم این است که این پروژه با تخصیص اعتبارات لازم، حداکثر تا سال آینده به بهرهبرداری برسد تا بخشی از مشکلات زیرساختی منطقه برطرف شود.
راهها؛ زیرساخت اصلی توسعه فیروزآباد
نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به وضعیت راههای ارتباطی فیروزآباد اظهار کرد: این مسیرها به دلیل تصادفات متعدد، جان بسیاری از هماستانیها را گرفته و نیازمند نگاه ویژه ملی هستند. وی افزود: پیگیریها برای قرار گرفتن این مسیر در ردیف طرحهای ملی در حال انجام است تا از این طریق اعتبارات پایدارتری به منطقه اختصاص یابد.
رشیدی ادامه داد: توسعه راهها تنها یک پروژه عمرانی نیست بلکه زیرساخت اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی فیروزآباد به شمار میرود و بدون بهبود شبکه ارتباطی، سایر برنامههای توسعهای نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
مرکز جامع سلامت؛ مطالبه جدی مردم
وی ایجاد مرکز جامع سلامت را یکی از مطالبات اصلی مردم دانست و بیان کرد: با پیگیریهای صورتگرفته، بخشی از اعتبارات این مرکز پیشبینی شده و انتظار میرود با همراهی استانداری و دستگاههای ملی، تأمین باقیمانده منابع نیز انجام شود تا مردم برای دریافت خدمات درمانی ناچار به مراجعه به شهر کرمانشاه نباشند.
رشیدی همچنین به موضوع ارتقای اداری بخش فیروزآباد اشاره کرد و گفت: با وجود فراهم بودن بسیاری از شاخصها برای تبدیل این بخش به شهرستان، این مطالبه مردمی همچنان در سطح ملی در حال پیگیری است و امیدواریم با مساعدت دولت، به نتیجه برسد.
قدردانی از ارتش و تأکید بر حل موانع زیرساختی
نماینده مردم کرمانشاه با تجلیل از دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ارتش و سپاه همواره مدافعان امنیت و عزت کشور هستند و مردم فیروزآباد قدردان رشادتهای آناناند. وی افزود: با این حال انتظار میرود در موضوع برخی پروژههای زیرساختی نظیر پست برق و آبرسانی روستاها که در محدودههای نظامی قرار گرفتهاند، همکاری لازم صورت گیرد تا پروژههای انجامشده معطل نماند و مردم از خدمات بهرهمند شوند.
رشیدی تصریح کرد: برخی طرحهای حیاتی این بخش سالهاست به دلیل ملاحظات اداری و حریمها معطل ماندهاند و لازم است با برگزاری جلسات مشترک میان دستگاههای اجرایی و ارتش، این مسائل هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
جذب اعتبارات و تکمیل پروژههای نیمهتمام
نماینده مردم کرمانشاه تأکید کرد: نمایندگان مردم با تمام توان پیگیر جذب اعتبارات ملی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام از جمله راهها، تأسیسات زیربنایی، آبرسانی روستایی و طرحهای خدماتی هستند و اجازه نخواهند داد پروژههای آغازشده به صورت نیمهکاره رها شود.
وی با بیان اینکه مردم فیروزآباد سرمایه اجتماعی نظام هستند، افزود: این مردم در همه مقاطع همراه نظام و انقلاب بودهاند و شایسته آن هستند که خدماترسانی به آنها در اولویت قرار گیرد.
رشیدی در پایان ضمن قدردانی از استاندار کرمانشاه، فرماندار و مدیران اجرایی استان خاطرنشان کرد: با همدلی، همکاری همه دستگاهها و پیگیری مستمر میتوان بخش بزرگی از محرومیتهای این منطقه را کاهش داد و سطح برخورداری فیروزآباد را به سایر مناطق استان نزدیک کرد.
