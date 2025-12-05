محمدعلی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات مرمت و بهسازی آب‌انبار تاریخی سلیمانی در فین کاشان توسط شهرداری منطقه چهار اظهار کرد: این پروژه یا همکاری اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در حال انجام است.

وی ابراز کرد: این پروژه در ادامه طرح احیای آب‌انبار محله ماداب اجرا می‌شود و با هدف حفظ و صیانت از میراث تاریخی، ارتقای کیفیت محیطی و سامان‌دهی فضای شهری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر منطقه چهار شهرداری کاشان تصریح کرد: در این پروژه اقدامات متعددی شامل استحکام‌بخشی سازه، مرمت بدنه و گنبد، بهبود مسیرهای ورودی، پاکسازی محیط پیرامونی و افزایش ایمنی دسترسی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح، علاوه بر حفاظت از اصالت تاریخی بنا، موجب تثبیت هویت فرهنگی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری فین می‌شود.

فرجی افزود: با تکمیل عملیات، آب‌انبار سلیمانی به‌عنوان یکی از نمادهای ارزشمند میراث آبی فین قابل بهره‌برداری برای شهروندان و بازدیدکنندگان خواهد بود و نقش مهمی در زنده نگه داشتن بافت تاریخی منطقه و ارتقای منظر شهری ایفا خواهد نمود.