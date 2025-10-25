محمدعلی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بزوم توسعه زیرساختهای گردشگری و با اشاره به اهمیت طرحهای گردشگری شهری اظهار کرد: پروژه بهسازی مسیر باغ فین یکی از این پروژهها است که در سه مرحله اجرا میشود.
وی با بیان اینکه در مرحله نخست، انتقال شبکه برق فشار قوی از حالت هوایی به زمینی در دستور کار قرار گرفته که توسط پیمانکار مربوطه آغاز شده است، تصریح کرد: مراحل بعدی شامل جمعآوری آسفالت، بتنریزی و در نهایت سنگفرش پیادهروها و معابر مسیر خواهد بود.
مدیر منطقه چهار شهرداری کاشان تصریح کرد: توافقهای لازم با پیمانکاران برای تأمین منابع مالی و تولید سنگ مورد نیاز انجام شده و تلاش میکنیم فاز دوم پروژه تا بهمن ماه سال جاری به پایان برسد.
وی در ادامه به پروژه بهسازی بوستان فیروزی نیز اشاره کرد و گفت: فاز نخست این پروژه سال گذشته تکمیل شد و اکنون قرارداد فاز دوم در حال نهایی شدن است. یکی از چالشهای مهم در این طرح، بهسازی سرویسهای بهداشتی بوستان بود که در قالب قراردادی جداگانه در حال انجام است.
فرجی از تخصیص اعتباراتی برای بهسازی پیادهروها، طراحی فضای سبز و تجهیز مبلمان شهری این بوستان خبر داد و تأکید کرد: با توجه به نیاز شهروندان و اهمیت حفظ فضای سبز، عملیات اجرایی فاز دوم بوستان فیروزی بهزودی آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به سایر برنامههای شهرداری منطقه چهار برای ارتقای زیرساختهای شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان گفت: با همکاری نهادهای مختلف و پشتیبانی مسئولان، پروژههای عمرانی منطقه طبق برنامهریزی پیش خواهند رفت.
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