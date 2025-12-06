باغ فین کاشان؛ ترکیب بی نقص طبیعت و سازه و نمادی از خلاقیت معماری اصیل

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - هادی نجف زاده: اینجا باغ فین کاشان؛ نگینی که امروز نود سال از ثبت ملی آن می‌گذرد و همچنان یکی از زنده‌ترین سندهای هویت و هنر ایرانی است. باغی که با معماری هوشمندانه، آب‌راهه‌های هزارساله و ترکیب بی‌نقص طبیعت و سازه، معنای دیگری از زیبایی را به نمایش می‌گذارد. کاشانی که یونسکو آن را شهر خلاق معماری جهان نامیده، با آثار شاخصی چون باغ فین نشان می‌دهد چرا معماری در این شهر فقط یک بنا نیست، بلکه روایت جاری فرهنگ، تاریخ و نبوغ ایرانی است.

در نودمین سالروز ثبت ملی باغ فین کاشان، این یادگار ماندگار تاریخ و طبیعت، بیش از هر زمان یادآوری می‌کند که یک میراث جهانی تنها با نام یونسکو ماندگار نمی‌ماند. باغ فین که امروز در فهرست جهانی یونسکو می‌درخشد، نیازمند توجه جدی‌تر مسئولان و مدیران محلی و ملی است؛ توجهی که بتواند این سرمایه تاریخی را برای نسل‌های آینده حفظ کند.