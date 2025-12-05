هشدار سطح نارنجی هواشناسی اصفهان برای آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارتهای احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید شرایط پایداری و سکون جو اعلام کرد که از فردا شنبه تا اواخر وقت روز دوشنبه (۱۵ تا ۱۷ آذر) افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان، شاهین شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد و برخوار (دولت آباد) پیشبینی میشود.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، به دلیل سکون جوی، شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروهها و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.
هواشناسی اصفهان در ادامه بر لزوم مدیریت بهینه در مصرف سوختهای فسیلی، کنترل فعالیتهای صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه. کنترل و پایش مداوم شاخصهای آلودگی توسط دستگاههای ذی ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان تاکید کرده است.
