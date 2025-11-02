مظفری: برای پشتیبانی از کشتی باید ساختارهای توانمندی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از احمد محمدنژاد جوان، نایب قهرمان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب، بر لزوم توجه بیشتر به ورزش استان تاکید کرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی با داشتن نزدیک به ۸ درصد جمعیت کشور، باید در عرصه ورزش نیز سهمی متناسب با این ظرفیت عظیم داشته باشد. توقع می‌رود که ۸ درصد از ورزشکاران ملی پوش و دارندگان مدال‌های ملی و جهانی کشور از این استان باشند و در حقیقت لازم است جایگاهی که استان در حال حاضر دارد، ارتقا یابد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ورزش کشتی در استان و خاطرات شیرین مردم خراسان از این رشته گفت: ما وظیفه سخت و سنگینی داریم و مسئولیت و رسالت بزرگی به عهده داریم. در حوزه ورزش علاوه بر مسئولیت ما، مردم و جوانان مهم این مسیر را تشکیل می‌دهند و باید مطالبه‌گر باشند و این میدان را رها نکنند تا این نشاط و شور ورزشی را در جامعه ایجاد کنیم.

مظفری در ادامه افزود: فضای عمومی استان به سمت پیشرفت و رشد در حال حرکت است و اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. امکانات ورزشی در مشهد و دیگر شهرستان‌های استان با همکاری شهرداری، شرایط مناسبی دارد.

در ۳۴ شهرستان استان ظرفیت‌های خوبی برای توسعه ورزش وجود دارد، اما برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیاز به یک ساختار جدی و منظم داریم. این ساختار وجود دارد، اما هنوز حلقه مفقوده منابع مالی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین به کمبود باشگاه‌های توانمند و ساختارهای قوی در استان اشاره کرد و گفت: اقدامات انجام شده تاکنون کافی نبوده است. یکی از مشکلات اساسی ما، عدم حضور باشگاه‌های توانمند و قدرتمند است. اگرچه در مقاطعی، اسپانسرها و کمک‌های مالی برای ایجاد فضاهایی در ورزش بوده، اما این حمایت‌ها مستمر نبوده و به رکود و رخوت منجر شده است.

وی تأکید کرد: برای پشتیبانی از کشتی و سایر رشته‌های ورزشی، باید ساختارهای توانمند و مستحکمی ایجاد شود که از پایه استعدادها را شناسایی کند و ورزشکاران را در مسیر پیشرفت همراهی کند.

مظفری افزود: مجموعه‌ای باید در استان وجود داشته باشد که به ورزشکاران کمک کند و از پایه تا قهرمانی، مسیر را هموار سازد. باید استعدادهای ورزشی را در نقاط مختلف استان شناسایی کنیم و این ظرفیت‌ها را به سطح ملی و جهانی ارتقا دهیم.