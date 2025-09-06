نپال ۲۶ پلتفرم اجتماعی را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این پلتفرم ها عبارتند از فیس بوک، یوتیوب، اینستاگرام، ایکس، لینکدین، ردیت، واتس اپ، اسنپ چت و غیره.

دلیل این تصمیم نیز آن است که تمام شرکت ها نتوانستند طی مدت هفت روزه ای که دولت تعیین کرده بود، نمایندگی خود را ثبت کنند. این تصمیم در پی دستور صادر شده در تاریخ ۲۵ اگوست اتخاذ شده که به شبکه‌های اجتماعی تنها هفت روز فرصت داده بود تا عملیات خود را در نپال ثبت کرده و یک فرد مسئول محلی را معرفی کنند.

تصمیم مذکور در حالی اتخاذ شد که چند هفته پیش، دیوان عالی نپال، الزام دولت برای ثبت‌نام محلی پلتفرم ها را تایید کرده بود وآن را در راستای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست دانست. با این حال، دادگاه به طور صریح به دولت دستور نداد که پلتفرم‌هایی که ثبت‌نام نکرده‌اند را ممنوع کند، بلکه مقامات را موظف کرد در چارچوب قانون، فوراً تدابیر حقوقی مناسب اتخاذ کنند.

قابل توجه است که اپلیکیشن‌های شبکه اجتماعی مانند تیک‌تاک و وایبر روسیه، از آخرین دستورالعمل دولت مستثنی شده‌اندزیرا دولت اعلام کرده که این پلتفرم‌ها پیش‌تر قوانین را رعایت کرده و در کشور ثبت‌نام کرده‌اند.

از سوی دیگر پریتوی سووبا گورونگ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نپال به خبرنگاران گفت که دولت زمان کافی به پلتفرم‌ها برای ثبت‌نام در نپال داده و بارها، از جمله به شرکت متا، درخواست کرده است اما آنها همکاری نکرده‌اند. البته دسترسی به پلتفرم ها پس از آنکه فعالیت شان در این کشور را ثبت کنند، احیا خواهد شد.