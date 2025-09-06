  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۹

روسیه با قطع اینترنت موبایل با حمله پهپادی مقابله می‌کند

روسیه فهرستی از شبکه های اجتماعی، تاکسی اینترنتی و دیگر اپ های توسعه یافته در داخل کشور را منتشر کرده که طی بازه قطع اینترنت موبایل فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دلیل قطع اینترنت نیز برای مقابله با حملات پهپادی اوکراین ذکر شده است.

این فهرست شامل سرویس ها، بازارها، سیستم پرداخت الکترونیک Mir و پیام رسان MAX است. وزارت توسعه دیجیتال روسیه در بیانیه ای اعلام کرد راه حل فنی خاصی برای آنلاین نگه داشتن اپ های داخلی دارد. دربیانیه آمده است: اختلال ایجاد شده به دلیل خاموشی اینترنت موبایل کاربران است که برای حفظ امنیت ضروری است.

فرمانداران مناطق مرزی روسیه به طور مرتب اعلام کرده بودند این خاموشی ها برای مختل کردن حملات اوکراین که با استفاده از اینترنت برای ناوبری به سمت اهداف انجام می شود، ضروری است. همچنین روسیه مشغول ترویج اینترنت داخلی است تا کنترل بیشتری بر فضای آنلاین کشور داشته باشد.

در کنار این موارد دولت این کشور اپ های خارجی را محدود کرده است.

