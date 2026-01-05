یک موفقیت دیگر برای فیلم پل توماس آندرسون؛ جیمی کیمل باز به ترامپ تاخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «یک نبرد پس از نبرد دیگر»، دیروز یکشنبه در سی و یکمین دوره جوایز منتخب منتقدان سالانه به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد. این فیلم ۲ جایزه مهم دیگر شامل بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه اقتباسی برای پل توماس اندرسون را نیز از آن خود کرد.

«یک نبرد پس از نبرد دیگر» در حالی به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد که دیگر مدعیان بخش بهترین فیلم «بوگونیا»، «فرانکنشتاین»، «هَمنت»، «جی کلی»، «مارتی معظم»، «ارزش احساسی»، «گناهکاران»، «رویاهای قطار» و «شرور: برای همیشه» بودند.

پل توماس اندرسون هم در رقابت با رایان کوگلر برای «گناهکاران»، گی‌یرمو دل تورو برای «فرانکشتاین»، جاش سفدی برای «مارتی معظم»، یواخیم تریه برای «ارزش احساسی» و کلوئی ژائو برای «همنت» عنوان بهترین کارگردان را از آن خود کرد.

در عین حال «فرانکنشتاین» فیلم مجلل گی‌یرمو دل تورو از کلاسیک ترسناک و «گناهکاران» یک فیلم خون‌آشامی، هر یک با کسب ۴ جایزه اصلی پیشتاز این جوایز شدند. جوایزی که «فرانکنشتاین» دریافت کرد شامل بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای بازی جیکوب الوردی و همچنین جوایز طراحی صحنه، مو و گریم و لباس بود. «گناهکاران» هم جوایز فیلمنامه غیراقتباسی، انتخاب بازیگران و موسیقی را دریافت کرد و مایلز کاتون، ستاره ۲۰ ساله فیلم، به عنوان بهترین بازیگر جوان انتخاب شد.

در بخش بازیگری جسی باکلی برای بازی در نقش یک مادر داغدار در فیلم «هَمنِت» جایزه بهترین بازیگر زن و تیموتی شالامی برای ایفای نقش یک بازیکن پینگ‌پنگ در فیلم «مارتی معظم» جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کردند. بهترین بازیگر زن نقش مکمل به ایمی مدیگان برای بازی خیره‌کننده‌اش در نقش یک جادوگر در فیلم ترسناک موفق «سلاح‌ها» رسید.

تیموتی شالامی با کسب این جایزه لئوناردو دی‌کاپریو، جوئل اجرتون، ایتن هاوک، مایکل بی.جردن و واگنر مورا را پشت سر گذاشت و جسی باکلی نیز بر رز بیرن، چیس اینفینیتی، رنات رینسوه، آماندا سیفرید و اما استون پیروز شد.

فیلم پرطرفدار «شکارچیان شیطان کی‌پاپ» از نتفلیکس به عنوان بهترین انیمیشن بلند انتخاب شد و همچنین جایزه بهترین آهنگ را برای فیلم پرفروش «گلدن» دریافت کرد. «مامور مخفی»، درامی که در دوران حکومت نظامی برزیل اتفاق می‌افتد، جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را از آن خود کرد، جایزه فیلمبرداری به آدولفو ولوسو برای «رویاهای قطار» اهدا شد و «آواتار: آتش و خاکستر» جایزه جلوه‌های ویژه را از آن خود کرد.

در بخش تلویزیونی «نوجوانی»، درباره تحقیقات یک قتل نیز ۴ جایزه، از جمله تندیس بهترین سریال کوتاه را به دست آورد و جوایز بازیگری بخش سریال کوتاه را هم برای نقش آفرینی استیون گراهام، اوون کوپر و ارین دوهرتی به دست آورد. جایزه بهترین بازیگر زن در بخش سریال کوتاه به سارا اسنوک برای تریلر معمایی «همه تقصیر او» رسید.

«پیت» هم عنوان بهترین سریال درام را از آن خود کرد و بازیگرانش نوح وایل و کاترین لاناسا جوایز بازیگری را بردند. «استودیو» هم جایزه بهترین سریال کمدی را از آن خود کرد و ست روگن جایزه بهترین بازیگر مرد کمدی را گرفت و آیک بارینهولتز، جایزه بهترین بازیگر مرد مکمل کمدی را برای همین سریال برد. جایزه بهترین بازیگر زن کمدی به جین اسمارت برای «هک‌ها» رسید، در حالی که جنل جیمز جایزه بهترین بازیگر زن مکمل کمدی را برای «ابتدایی ابوت» دریافت کرد. ریا سیهورن جایزه بهترین بازیگر زن درام را برای «پلوریبوس» و ترامل تیلمن جایزه بهترین بازیگر مرد مکمل درام را برای «جدایی» دریافت کردند.

جیمی کیمل که برنامه‌اش سال گذشته برای مدت کوتاهی از پخش خارج شد، جایزه بهترین برنامه گفتگومحور را از آن خود کرد. او در سخنرانی خود اهمیت آزادی بیان را به بینندگان یادآوری کرد و در عین حال به ساکن فعلی دفتر بیضی شکل کاخ سفید نیز حمله کرد و گفت: و بیش از همه، می‌خواهم از رئیس‌جمهورمان، دونالد جنیفر ترامپ، تشکر کنم که بدون او، امشب دست خالی به خانه می‌رفتیم. پس، آقای رئیس‌جمهور، از شما به خاطر همه کارهای مسخره‌ای که هر روز انجام می‌دهید، سپاسگزاریم. چند هفته‌ای است که حسابی شلوغ بوده و بی‌صبرانه منتظریم که فردا شب دوباره روی آنتن برویم و درباره آنها صحبت کنیم.

چلسی هندلر مجری مراسم جوایز منتخب منتقدان بود و از مونولوگ آغازین خود برای تجلیل از راب راینر کارگردان فیلم‌های «بدبختی» و «عروس شاهزاده» که ماه گذشته به قتل رسید، به عنوان «مهربان‌ترین مرد هالیوود» استفاده کرد. او گفت: هر کسی که با راب راینر وقت گذرانده، می‌داند که از همان لحظه اول، وقتی با او صحبت می‌کردی، احساس می‌کردی با او یک دوست قدیمی هستی. او حضور داشت و متمرکز و بامزه بود و کلی سوال از شما می‌پرسید، چه در مورد سیاست بحث می‌کردید، چه درباره فیلم یا آخرین مدهای زیبایی ... .