آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل و با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم برگزار گردید، گفت: هیچ تردیدی وجود ندارد که سازمان‌های بین‌المللی ابزار سیاسی و ابزار فشار، دست استکبار جهانی علیه دولت‌هایی است که با آنها همسو نیستند و هیچ استقلالی در کار نیست حتی شورای امنیت سازمان ملل از جمله آژانس حکام این آژانس قطعاً هیچ وقت منافع آمریکا، اروپا و اسرائیل را زیر پای خود نمی‌گذارد مخصوصاً اینکه هزینه اصلی آن را آمریکا و اروپا پرداخت می‌کند از بدو تعامل ایران با آژانس تا حال آژانس حتی یک بار به نفع ایران حکم صادر نکرده است.

وی افزود: آژانس این هفته علیه ایران قطعنامه صادر کرد که باید به ما اجازه بدهید ببینیم نطنز و فردو چقدر خراب شده و اینکه مواد غنی‌سازی چه شده است و کجاست؟! زمانی که تونی بلر نخست وزیر انگلیس بود در یک جلسه خصوصی به مسئولین ایرانی گفته بود شما اسرائیل را به رسمیت بشناسید ما تمام مشکلات هسته‌ای شما را در آژانس حل می‌کنیم! همین مطلب نشان می‌دهد که مشکل ایران در موضوع هسته‌ای سیاسی است نه فنی؛ زمانی خبرنگار به البرادعی رئیس وقت آژانس گفت چرا ایران را تحت فشار گذاشته‌اید و با اسرائیل کاری ندارید در حالی که دویست کلاهک هسته‌ای دارد؟ او گفت ایران عضو ان پی تی است ولی اسرائیل ان پی تی را قبول ندارد. خبرنگار گفت ایران وقتی عضو ان پی تی شده و تحت نظارت آژانس درآمده کار خوبی کرده یا بد؟ گفت خیلی کار خوبی کرده، خبرنگار گفت آیا این عدالت است با کشوری که کار خوب کرده او را تحت فشار می‌گذارید؟ و اسرائیل را که نظارت آژانس را قبول نمی‌کند رها کرده‌اید. البرادعی حرف عجیبی گفت او اظهار داشت دنیا روی محور عدالت نمی‌چرخد و لذا سوال شما از اساس ساقط است!

خطیب نمازجمعه اردبیل گفت: یک مطلب مهم دیگر این است که زمانی که آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد تمام این تأسیسات زیر نظر بازرسان آژانس و زیر نظر دوربین‌های آژانس بود اگر نظارت خوب است پس چرا بمباران کردید؟ اگر نظارت بد است پس چرا از ایران می‌خواهید به نظارت اجازه دهد؟ این دوگانگی هیچ آبرویی برای آژانس و گردانندگان آن نگذاشته است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها گفت: ترامپ اخیراً بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها صلح نامه نوشت اما فلسطینی‌ها یک جانبه به آن عمل کردند. اسرائیل به هیچ بند آن عمل نکرد درست مثل برجام که ما به تمام بندهای آن عمل کردیم ولی اروپا و آمریکا حتی به یک بند آن عمل نکردند و در مقابل آنها قرارداد را پاره کردند و اروپا به جای عذرخواهی با وقاحت تمام مکانیسم ماشه را فعال کرد.