به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلای اردبیل و با حضور پرشور مردم برگزار شد، به شرایط اخیر غزه اشاره و اظهار کرد: جنایت در غزه به اوج رسیده و انسان‌های باوجدان را کشته است. مسلمانان غیرتمند آرزوی مرگ می‌کنند. تحمل این وضع فوق‌العاده سخت شده؛ هم گرسنگی و سرما، هم طوفان و آب داخل چادرها و هم بیماری‌ها مردم غزه را می‌کشد، در حالی که بیمارستان‌ها ویران شده‌اند. دنیای معاصر بسیار قسی‌القلب و بی‌رحمانه است. بیست‌هزار کودک کشته شده‌اند، هفده‌هزار کودک یتیم و هزاران کودک معلول شده‌اند.



وی افزود: روایات ما می‌گویند ناله یتیم عرش را می‌لرزاند و غضب خداوند را برمی‌انگیزد. بشریت معاصر باید منتظر نزول بلا باشد. رژیم متعفن اسرائیل پس از قرارداد ترامپ نیز روزانه غزه را بمباران می‌کند. آیا ممکن است خداوند در برابر ناله هزاران یتیم سکوت کند؟



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: ناراحتی ما از نتانیاهو، آمریکا یا اروپا نیست؛ آنان دشمن هستند. ناراحتی ما از آخوندهای درباری و حکام اسلامی است که با بی‌شرمی در کنار اسرائیل ایستاده‌اند. آنان احادیث جعلی می‌خوانند که خروج مردم بر حاکمان را حرام می‌دانند، اما نمی‌گویند خروج حاکم بر مردم نیز حرام است. آنان هزاران بی‌گناه را زندانی کرده‌اند. اینجا است که مارکس می‌گوید دین افیون توده‌هاست.



وی با اشاره به آیاتی از قرآن درباره منافقان و دوستی با کافران افزود: «این آیات دقیقاً بر وضع کنونی منطبق است. حکام اسلامی به جای پیمان با مؤمنان، با کافران مانند ترامپ پیمان می‌بندند. ترامپ همان کسی است که اسلام را ویروس خوانده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حادثه اخیر در استرالیا گفت: این حادثه کار خود اسرائیل بود تا هم مظلوم نمایی کند و هم انگشت اتهام به سوی ایران بگیرد. خداوند در قرآن فرموده: هرگاه آتش فتنه‌ای برافروزند، خدا آن را خاموش می‌کند.



وی افزود: انتشار احساسی تصاویر قربانیان این حادثه توسط رسانه‌های غربی، طراحی شده تا نفرت از اسرائیل را کاهش دهد. دشمنان به دلیل اقتدار ایران به دروغ و کشته‌سازی پناه می‌برند.



خطیب جمعه اردبیل در بخش دیگری از خطبه‌ها به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند جمهوری اسلامی با وجود مشکلات در حال پیشرفت است. این جمله بر معاندین سنگین آمد. لازم است نیم‌نگاهی به پیشرفت‌های کشور داشته باشیم، پیشرفت‌هایی که در شرایط سخت محاصره اقتصادی و فناوری به دست آمده است.



آیت الله عاملی به مواردی از پیشرفت‌ها اشاره کرد: پروژه عظیم پارس جنوبی که ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند، صادرات محصولات پتروشیمی به شش هزار شرکت جهانی، بندر شهید رجایی با سهم ۵۵ درصدی در واردات و صادرات، نیروگاه بوشهر با تولید هزار مگاوات برق، قرارگیری در زمره ده کشور برتر در فناوری فضایی، رتبه هشتم جهانی در درمان با سلول‌های بنیادی، دستاوردهای هسته‌ای از جمله ساخت میله‌های سوخت ۲۰ درصد، احداث آزادراه تهران-شمال با کاهش سفر از شش به دو ساعت، شبکه بزرگ مترو تهران با جابجایی روزانه سه میلیون مسافر، و افزایش شمار شهرک‌های صنعتی از سه مورد پیش از انقلاب به بیش از هزار مورد کنونی.



وی در پایان افزود: به خاطر کمی وقت، بخش دوم آمار پیشرفت هفته آینده بیان می‌شود. با ذکر این دستاوردهای بزرگ به معاندان خارج‌نشین می‌گویم: استهزای این خدمات، استهزای خودتان است. هرگز واقعیات را انکار نکنید. امام علی (ع) فرمود: من بر خودم ابهام نیفکندم و کسی نتوانست بر من ابهام وارد کند.