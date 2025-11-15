بازدید امام جمعه اردبیل از مرکز همودیالیز اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی انساندوستانه و در راستای حمایت از بیماران کلیوی آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اردبیل عصر شنبه با حضور در مرکز همودیالیز شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران، از بیماران دیالیزی بستری در این مرکز عیادت کرد.
در این بازدید که در محل ساختمان جمعیت هلال احمر استان اردبیل انجام شد، با هدف بررسی روند ارائه خدمات درمانی و ارزیابی نقش بخش خصوصی در ارتقای سطح سلامت عمومی صورت گرفت.
امام جمعه اردبیل همچنین ضمن گفتوگو با بیماران و کادر درمان، از تلاشهای شبانهروزی پرسنل مرکز قدردانی کرد و بر لزوم حمایت همهجانبه از بخش خصوصی در حوزه سلامت تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت نهادهای غیردولتی در توسعه زیرساختهای درمانی، افزود: حضور بخش خصوصی در کنار دولت میتواند گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت خدمات درمانی و کاهش آلام بیماران باشد.
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