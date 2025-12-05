به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جهاد کشاورزی اشنویه در این زمینه اظهار کرد: این کودک هنگامی که والدینش در بخش سورتینگ مشغول کار بودند، بر اثر بی‌احتیاطی وارد محوطه دستگاه‌ها شده و دچار سانحه شده است.

عبدالخالق جوانمردی با اعلام اینکه آسیب وارد شده شدید بوده، گفت: دست این کودک از ناحیه کتف قطع شده و او برای ادامه درمان و مراقبت‌های تخصصی به مرکز درمانی در ارومیه منتقل شده است.

وی با تأکید بر اینکه سردخانه‌ها و خطوط سورتینگ به دلیل استفاده از ماشین‌آلات سنگین محیطی ایمن برای حضور کودکان نیستند، از خانواده‌ها خواست از آوردن فرزندان خود به این واحدها خودداری کنند.

رئیس جهاد کشاورزی اشنویه همچنین بر لزوم رعایت دقیق موارد ایمنی از سوی صاحبان واحدهای صنعتی و تأمین تجهیزات حفاظتی مناسب برای کارگران تأکید کرد.

جوانمردی یادآور شد: در شهرستان اشنویه ۴۱ واحد سردخانه فعال است که مجموع ظرفیت آنها به بیش از ۱۵۰ هزار تن می‌رسد و بیشتر برای نگهداری محصولاتی مانند سیب مورد استفاده قرار می‌گیرند.