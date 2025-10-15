اطلاعیه رسمی درباره تبلیغات غیرمجاز رویداد موسوم به کیش ماراتن

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه معاونت ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش آمده است؛ به اطلاع عموم ورزش‌دوستان، شهروندان گرامی و فعالان حوزه ورزش جزیره کیش می‌رساند، اخیراً تبلیغاتی در فضای مجازی با عنوان «کیش ماراتن» منتشر شده است که متأسفانه فاقد هرگونه مجوز رسمی از معاونت ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش و شورای تأمین جزیره کیش می‌باشد.

بر اساس مقررات جاری، برگزاری هرگونه رویداد ورزشی در جزیره کیش بدون طی مراحل قانونی، دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح و هماهنگی با معاونت ورزش و تفریحات سالم، تخلف محسوب شده و با آن مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

شهروندان، گردشگران و ورزشکاران محترم ضمن هوشیاری در برابر تبلیغات غیرواقعی و برنامه‌های فاقد مجوز، از هرگونه ثبت‌نام، پرداخت وجه یا همکاری با برگزارکنندگان این‌گونه رویدادهای غیرقانونی اکیداً خودداری فرمایند.

بدیهی است مسئولیت هرگونه آسیب، خسارت مالی یا حقوقی ناشی از مشارکت در این‌گونه برنامه‌ها مستقیماً بر عهده برگزارکنندگان غیرمجاز و افرادی است که بدون مجوز رسمی اقدام به تبلیغ یا برگزاری این رویدادها می‌نمایند و موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

معاونت ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش، تنها مرجع رسمی صدور مجوز و نظارت بر برگزاری رویدادهای ورزشی در جزیره کیش است که کلیه برنامه‌های ورزشی دارای مجوز از طریق درگاه‌ها و رسانه‌های رسمی این معاونت اطلاع‌رسانی می‌گردد.