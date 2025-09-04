به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر پنجشنبه شب در مراسم جشن وحدت اظهار کرد: پیام هفته وحدت بازخوانی رسالت پیامبر اعظم (ص) در ایجاد همدلی و برادری میان مسلمانان است. امروز در جزیره خارگ، مردم با هر مذهب و گرایش، در کنار یکدیگر با احترام و صمیمیت زندگی می‌کنند و این جلوه زیبایی از همبستگی اسلامی است.

وی با تأکید بر نقش وحدت در مقابله با تهدیدها افزود: دشمنان انقلاب اسلامی همواره درصدد ایجاد شکاف میان مسلمانان بوده‌اند، اما آگاهی مردم و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مانع تحقق این اهداف شوم شده است. خارگ نیز به عنوان یک جزیره استراتژیک در قلب خلیج فارس، نماد روشن این انسجام است.

امام جمعه خارگ خاطرنشان کرد: شرکت مشترک شیعه و اهل سنت در مناسبت‌های ملی و مذهبی و همکاری در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، نشان‌دهنده حقیقت وحدت اسلامی است. این همبستگی سرمایه‌ای ارزشمند است که باید برای آینده کشور و جهان اسلام حفظ و تقویت شود.

حجت‌الاسلام کارگر ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگر، امت اسلامی نیازمند وحدت است. تفرقه و اختلاف‌افکنی ابزار دشمنان برای تضعیف جهان اسلام است و تنها راه مقابله با آن، تمسک به قرآن، سیره پیامبر (ص) و همبستگی واقعی میان مسلمانان است.