امام جمعه خارگ: نظریه راهبردی «ایران قوی» بر پایه بازدارندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خارگ با اشاره به ابعاد نظریه «ایران قوی» رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب تصریح دارند که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از چهار نوع بازدارندگی کلیدی بهره‌مند شود؛ بازدارندگی اقتصادی، امنیتی و نظامی، سیاسی و دیپلماتیک، و هویتی و ایدئولوژیک.

وی افزود: این چهار بُعد در عمل به‌صورت به‌هم‌پیوسته و مکمل یکدیگر عمل می‌کنند و یک سیستم یکپارچه بازدارندگی را شکل می‌دهند که ضعف در هر بخش، موجب کاهش کارایی کل نظام می‌شود.

امام جمعه خارگ با اشاره به تجربه اخیر کشور قطر در عرصه سیاست خارجی و امنیتی گفت: نگاه تک‌بعدی و غیرمنسجم در حوزه بازدارندگی می‌تواند امنیت ملی یک کشور را متزلزل کند؛ همان‌گونه که قطر با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده اقتصادی و روابط متنوع با قدرت‌های جهانی، در برابر تهدید رژیم صهیونیستی آسیب‌پذیر بود و نتوانست از منافع خود دفاع کند.

وی تصریح کرد: قطر تلاش کرده است با ایفای نقش میانجی در مناقشات منطقه، میزبانی دفتر طالبان، ایجاد بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس (پایگاه العُدید) و توسعه روابط اقتصادی با قدرت‌های جهانی، خود را در زنجیره ارزش جهانی جای دهد، اما در عین حال، همچنان از تهدیدات امنیتی مصون نمانده است. این مسئله نشان می‌دهد بازدارندگی صرفاً اقتصادی، در برابر تهدیدات واقعی کارآمد نیست.

حجت‌الاسلام کارگر با اشاره به وضعیت نوار غزه گفت: در مقابل، مقاومت مردم غزه ثابت کرد که بازدارندگی مبتنی بر ایمان، هویت و پایداری مردمی می‌تواند راهبرد دشمن را شکست دهد. پس از دو سال جنگ، رژیم صهیونیستی نه به کوچاندن مردم، نه به نابودی حماس و نه به آزادی گروگان‌ها دست یافت و سرانجام دست یاری به سوی آمریکا دراز کرد.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و منابع عظیم طبیعی، باید با تکیه بر اقتصاد مقاوم و دانش‌بنیان، بازدارندگی مؤثر و پایدار ایجاد کند تا هیچ تهدید خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، نتواند امنیت ملی کشور را به خطر اندازد.

امام جمعه خارگ ویژگی‌های اقتصاد بازدارنده را علمی و دانش‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، مردم‌بنیان و عدالت‌محور، و پایدار و مصون از تکانه‌های سیاسی و امنیتی منطقه‌ای و جهانی دانست و گفت: این شاخص‌ها می‌تواند پایه‌های بازدارندگی اقتصادی کشور را تقویت کند و استقلال واقعی را در برابر فشارهای خارجی تضمین نماید.

وی ادامه داد: نظریه راهبردی «ایران قوی» بر پایه مقاومت در همه عرصه‌ها شکل گرفته است؛ مقاومتی که تولید بازدارندگی کرده و چهره کریه استکبار جهانی را رسوا ساخته است. امروز، در حالی که قدرت‌های استکباری برای تطهیر چهره خود حتی به جایزه صلح نوبل برای رئیس‌جمهور آمریکا متوسل می‌شوند، ملت ایران با تکیه بر ایمان و مقاومت، مسیر عزت و استقلال را ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام کارگر در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز، اظهار داشت: دستگاه‌های تبلیغ دین، روحانیت و همه متدینین باید ترویج نماز را تکلیف قطعی خود بدانند و از ابزارهای نوین و مشوق‌های فرهنگی برای گسترش فرهنگ نماز در جامعه بهره بگیرند.

وی افزود: به برکت خون سیدالشهدا(ع) و شهدای گران‌قدر، ملت ایران با استمرار مقاومت و پیروی از اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، راه رهایی از سلطه استکبار جهانی را هموار خواهد ساخت.