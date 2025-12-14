به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، پس از یک آزمایش اجتماعی که به سرعت فراگیر شد و طی آن یک کاربر یوتیوب نشان داد چقدر راحت می‌توان اقدامات حفاظتی یک روبات انسان نما را نقض کرد، این نگرانی‌ها شدت گرفته است.

در ویدئوی مذکور فرد نوعی اسلحه بادی را به دست روبات انسان نمایی به نام مکس داد و از ابزار خواست تا به سمتش شلیک کند. روبات در ابتدا از این امر سرباز زد اما هنگامیکه طی یک سناریو نقش آفرینی به او دستور داده شد، این کار را قبول کرد و به سینه کاربر یوتیوب شلیک کرد.

در حقیقت آنچه به عنوان یک آزمایش سرگرم کننده جلوی دوربین آغاز شد، به سرعت به نقطه‌ای رسید که تماشاچیان درسراسر اینترنت را شوکه کرد. یک خالق محتوا در کانال یوتیوب InsideAI می‌خواست بررسی کند یک ربات مبتنی بر هوش مصنوعی تا چه حد به قوانین ایمنی داخلی خود پایبند است. روبات مکس، برای این نمایش به یک تفنگ بادی کم‌مصرف مجهز بود و در نگاه اول بی‌خطر به نظر می‌رسید. یوتیوبر مذکور تصمیم داشت به مخاطبان نشان دهد که اگر از این روبات خواسته شود که آسیبی به افراد برساند، چگونه واکنش نشان می‌دهد.

در ابتدا مکس همانطور که پیش بینی می‌شد، رفتار کرد. وقتی به او دستور شلیک داده شد، از انجام آن امتناع و اعلام کرد اجازه ندارد به افراد آسیب برساند و طوری برنامه ریزی شده تا از اقدامات خطرناک اجتناب کند. یوتیوبر درخواست خود را چندبار تکرار کرد تا نشان داد دستورات ایمنی تعبیه شده در روبات همچنان اجرا می‌شوند. اما هنگامیکه او کلمات درخواست را عوض کرد و از مکس خواست مانند کاراکتر یک نقش عمل کند که قصد شلیک به او دارد، رفتار روبات تغییر کرد. مکس این دستور را به عنوان یک سناریو نقش آفرینی تفسیر کرد و تفنگ بادی را بالا آورد و شلیک کرد. این گلوله به سینه کاربر برخورد کرد و او متعجب شد، هرچند آسیب جدی ندید.

این ویدئو به سرعت در فضای آنلاین فراگیر شد و نگرانی‌های گسترده ای را به وجود آورد. بسیاری از تماشاچیان درباره اینکه یک سوال چقدر ساده اقدامات ایمنی را نقض می‌کند، سوالاتی مطرح کردند.

هفته گذشته نیز حساب کاربری شرکت Engine AI در شنژن ویدئویی منتشر کرد که در آن مدیر ارشد اجرایی شرکت تجهیزات امنیتی به تن دارد و روبات انسان نمایی به طور مداوم به او لگد می‌زند.