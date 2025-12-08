شرکت چینی قابلیت های روبات انسان نما را اثبات کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، پس از گمانه زنی‌های آنلاین مبنی بر اینکه ویدئوهای نمایشی پیشین با رایانه ساخته شده بودند، این شرکت یک ویدئو جدید منتشر کرده که مدیر ارشد اجرایی آن تجهیزات محافظتی پوشیده و روبات به آن لگد می‌زند.

این نمایش با هدف تأیید قابلیت‌های فیزیکی روبات و مقابله با ادعاهای مبنی بر فریب دیجیتال ساخته شده و یک استراتژی غیر معمول در صنعتی به حساب می‌آید که مشخصات فنی آن به طور سنتی به عنوان مدرک کافی حساب می آیند.

شرکت چینی هفته گذشته T۸۰۰ را رونمایی کرد که یک روبات انسان نمای مقیاس بزرگ برای مقاصد عمومی است و همچنین به عنوان پلتفرمی برای نمایش‌های کنترل شده مبارزه به کار خواهد رفت.

ژائو تونگ یانگ بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی EngineAI در ویدئویی که در این شرکت منتشر کرده، با لگد قدرتمند روبات جدید به زمین می‌افتد. این ویدئو که از زوایای مختلف فیلمبرداری شده، روبات را در حالیکه موقعیت ایستاده خود را مدت کوتاهی پس از لگد، حفظ کرده، نشان می‌دهد. این شرکت چینی برای از بین بردن شک و تردیدها پشت صحنه فیلمبرداری این ویدئو را در پلتفرم ایکس منتشر کرد تا مشخص شود فریبکاری نکرده است. در این ویدئو روبات در محیط استودیویی نمایش داده می‌شود که شواهد شفاف از سرعت و دقت حرکات روبات فراهم می‌کند.

روبات T۸۰۰ با ۱۷۳ سانتی متر قد، ۷۵ کیلوگرم وزن دارد.