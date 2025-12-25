به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی، اتاقهای جراحیای که هزاران کیلومتر از یکدیگر فاصله داشتند، به کمک فناوری به یک اتاق مشترک تبدیل شدند. در این روز، جراحان توانستند در فاصله ۱۲٬۰۳۴.۹۲ کیلومتری، جراحی رباتیک زنده انجام دهند و رکورد طولانیترین فاصله ثبتشده بین جراح و بیمار در یک عمل جراحی رباتیک را بشکنند.
در این پروژه، بیمارستان جابرالاحمد در کویت و بیمارستان کروز ورملیا در برزیل از طریق یک شبکه بینالمللی امن، پایدار و پرسرعت به یکدیگر متصل شدند. نکتهای که این رویداد را شگفتانگیزتر کرد، نه فقط فاصله، بلکه دقت و هماهنگی فوقالعاده آن بود؛ بهطوری که عملیات تقریباً بهصورت همزمان انجام شد.
شبکه ارتباطی استفادهشده با میانگین تأخیر ۱۹۹ میلیثانیه و پهنای باند ۸۰ مگابیت بر ثانیه عملکردی بسیار پایدار داشت و امکان انجام حرکات دقیق جراحی بدون تأخیر محسوس را فراهم کرد. در این آزمایش تنها به یکطرفه بودن ارتباط بسنده نشد؛ بلکه دو عمل کامل انجام شد: ابتدا جراحان کویتی بیماری در برزیل را جراحی کردند و سپس جراحان برزیلی روی بیماری در کویت عمل انجام دادند.
هر دو جراحی، ترمیم فتق اینگوینال به روش TAPP بودند و با استفاده از پلتفرمهای پیشرفته رباتیک و با همکاری شرکتهای مخابراتی و فناوری پزشکی صورت گرفتند. هر دو عمل با موفقیت کامل و بدون هیچ عارضهای انجام شد.
برای تضمین پایداری ارتباط، شبکه بینالمللی کویت، مارسی و سائوپائولو بهطور اختصاصی طراحی شده بود تا نوسان به حداقل برسد و مسیرهای پشتیبان نیز بهصورت آمادهباش نگه داشته شدند. این رویداد نشان داد که فناوری جراحی رباتیک نهتنها عملی و ایمن است، بلکه میتواند آینده پزشکی جهانی را دگرگون کند
نظر شما