شرکت چینی از روبات با ۶ بازو رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این ابزار که نخستین روبات جهان با ۶ بازو و پاهایی به شکل چرخ است برای انجام فعالیت‌های صنعتی پیچیده و اتوماسیون کارآمد ساخته شده است.

میرو یو نسخه ارتقا یافته از روبات انسان نمای چرخ دار پیشین میدیا است که در آگوست سال جاری میلادی در کارخانه این شرکت واقع در جینگ ژو فعالیت خود را آغاز کرد. نسخه قدیمی تر در کنار روبات‌های متحرک خودکار، روبات‌های چهار چرخ با یک بازو، سیستم‌های روباتیک کوکا و کارگران انسانی فعالیت می‌کند.

روبات جدید میرو یو به زودی به این تنظیمات افزوده می‌شود تا کارآمدی عملیاتی را ارتقا دهد.

وی چانگ معاون مدیر عامل میدیانیز تأیید کرد میرو یو سومین نسل از روبات‌های انسان نمای این شرکت است. این روبات دارای شش بازوی مکانیکی بیونیک همراه ماژول های کنترل با دقت بالا و قابلیت تغییر سریع برای انجام فعالیت‌های مختلف است. این روبات از بلند کردن عمودی بار و چرخش ۳۶۰ درجه در مکان پشتیبانی می‌کند. میدیا تصمیم دارد میرو یو را تا پایان ۲۰۲۵ میلادی در کارخانه ماشین لباسشویی سازی رده بالای خود به کار گیرد. پیش بینی می‌شود این روبات مدت زمان چرخه‌ی تولید هماهنگ با تقاضا بهبود بخشد وکارایی تنظیم خط تولید را تا ۳۰ درصد افزایش دهد.