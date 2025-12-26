امام جمعه اسفرورین: بی تقوایی در جامعه باعث بی اعتمادی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تأکید بر جایگاه تقوا در نظام معرفتی اسلام گفت: تقوا تنها به ترک گناه خلاصه نمی‌شود، بلکه نحوه مواجهه انسان با نعمت‌های الهی و شکرگزاری از آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در سعادت یا شقاوت انسان دارد.

وی با بیان اینکه غفلت از شکر نعمت می‌تواند انسان را به غرور، احساس استغنا و دوری از خداوند سوق دهد، اظهار کرد: نعمتی که شکرش به جا آورده نشود، به اندازه گناهِ بدون توبه خطرناک است و هر دو انسان را از مسیر قرب الهی دور می‌کند.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به روایتی از امام جواد علیه‌السلام افزود: نعمتی که شکر آن به جا آورده نشود، همانند گناهی است که برای آن استغفار نشده باشد و این مسئله مانع رسیدن انسان به کمال می‌شود.

وی با تبریک میلاد باسعادت امام جواد علیه‌السلام و اشاره به فضیلت‌های ماه رجب گفت: طبق روایت امام جواد علیه‌السلام، سه عامل سبب رسیدن به رضوان الهی می‌شود؛ کثرت استغفار، تواضع و فروتنی، و کثرت صدقه و انجام کارهای خیر که ماه رجب بهترین فرصت برای بهره‌گیری از این فضیلت‌هاست.

حجت‌الاسلام حسینی در بخش دیگری از خطبه‌ها با استناد به آیه «اِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ استَقاموا…» گفت: کسانی که بر ولایت الهی استقامت می‌کنند، نباید ترس و اندوهی به دل راه دهند، حتی اگر ابرقدرت‌های دنیا در برابر آنان صف‌آرایی کنند.

وی حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ و سوم تیرماه ۱۴۰۴ را دو نقطه درخشان تاریخ معاصر ایران دانست و افزود: این دو رویداد، نماد بصیرت مردمی، خطای محاسباتی دشمن، دشمنی مستمر استکبار و نقش تعیین‌کننده رهبری حکیمانه، ملت آگاه و نیروهای مسلح مردمی است.

امام جمعه اسفرورین با انتقاد از برخی بی‌اخلاقی‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور گفت: اهانت به شهید جمهور، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ظلم به شخصیتی است که با تمام توان برای عزت ملت ایران ایستادگی کرد.

وی با اشاره به عملکرد دولت شهید رئیسی تصریح کرد: این دولت اقتصاد کشور را از وضعیت بی‌ثبات و واکنشی به سمت اقتصادی مقاوم‌تر و تولیدمحور هدایت کرد و شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش نرخ بیکاری، مؤید این مسیر است.

حجت‌الاسلام حسینی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت تقوا در گفتار مسئولان و صاحبان تریبون خاطرنشان کرد: اگر تقوا در جامعه رعایت نشود، بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی گسترش می‌یابد.

وی همچنین از برپایی میزهای خدمت در نماز جمعه قدردانی کرد و خواستار تداوم این برنامه‌ها برای ارتباط مستقیم مردم با مسئولان شد.