امام جمعه موقت کرمان: تولید حلال مسائل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شیخ بهایی، در خطبههای نمازجمعه این هفته کرمان که در مصلای امام علی (ع) این شهر برگزار شد گفت: تولید حلّال مسائل کشور است و باید تمام مراکز تولیدی تعطیل به چرخه تولید برگردند و با حداکثر ظرفیت کار کنند.
وی با بیان اینکه راه مقابله با فشارهای اقتصادی قدرت داخلی است افزود: منتظر سرمایهگذاری خارجی نباشید که خیلی از وعدهها دروغ است؛ راه مقابله با فشارهای اقتصادی قدرت داخلی است و قوی شدن در زمینه اقتصادی، رشد اقتصادی است.
وی تصریح کرد: در طرحها به واقعیتها و کف جامعه توجه کنید، اثر مصوبات در کف جامعه باید دیده شده و طرحها پیگیری شود و از اشرافی گری به شدت بپرهیزید.
امام جمعه موقت کرمان، افزود: هدف انقلاب و نظام و همه سختیهایی که مردم تحمل میکنند برای اهداف عالیه اسلام و حاکمیت اسلام و جاری شدن قانون اسلام است.
شیخ بهایی، ادامه داد: اسلام و قوانین اسلامی در معرض خطر معدودی عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته و مهمترین نفوذ دشمن در مسائل فرهنگی و در ایمان، عقاید، اخلاق و رفتار و آداب اسلامی زندگی مردم است که مظاهر آن را میبینیم.
وی با بیان اینکه روابط زن و مردم دستخوش تهاجم فرهنگی شده و از هم پاشیدگی خانوادهها را به دنبال دارد گفت: دچار تهدید بحران سالمندی هستیم و طلاق آسان و ازدواج مشکل، سقط جنین آسان و فرزندآوری سخت شده است.
وی با انتقاد از اینکه به اسم برنامه گردشگری و ورزشی و... زمینهسازی فساد و فضا آلوده میشود و یا به اسم کنسرت چه اتفاقاتی میافتد؛ تذکر داد: مسئولین از دوقطبی کردن جامعه بپرهیزید و قطب جامعه ما اسلام است.
شیخبهایی افزود: مردم را دو دسته اسلامی و ضد اسلام نکنید که بعد بخواهید آنها را زیر یک پرچم جمع کنید؛ بترسید از روزی که خشم مردم لبریز شود.
