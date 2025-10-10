  1. استانها
امام جمعه موقت کرمان: تولید حلال مسائل کشور است

کرمان- امام جمعه موقت کرمان گفت: تولید حلال مسائل کشور است و باید تمام مراکز تولیدی تعطیل به چرخه تولید برگردند و با حداکثر ظرفیت کار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شیخ بهایی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته کرمان که در مصلای امام علی (ع) این شهر برگزار شد گفت: تولید حلّال مسائل کشور است و باید تمام مراکز تولیدی تعطیل به چرخه تولید برگردند و با حداکثر ظرفیت کار کنند.

وی با بیان اینکه راه مقابله با فشارهای اقتصادی قدرت داخلی است افزود: ‌منتظر سرمایه‌گذاری خارجی نباشید که خیلی از وعده‌ها دروغ است؛ راه مقابله با فشارهای اقتصادی قدرت داخلی است و قوی شدن در زمینه اقتصادی، رشد اقتصادی است.

وی تصریح کرد: در طرح‌ها به واقعیت‌ها و کف جامعه توجه کنید، اثر مصوبات در کف جامعه باید دیده شده و طرح‌ها پیگیری شود و از اشرافی گری به شدت بپرهیزید.

امام جمعه موقت کرمان، افزود: هدف انقلاب و نظام و همه سختی‌هایی که مردم تحمل می‌کنند برای اهداف عالیه اسلام و حاکمیت اسلام و جاری شدن قانون اسلام است.

شیخ بهایی، ادامه داد: اسلام و قوانین اسلامی در معرض خطر معدودی عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته و مهمترین نفوذ دشمن در مسائل فرهنگی و در ایمان، عقاید، اخلاق و رفتار و آداب اسلامی زندگی مردم است که مظاهر آن را می‌بینیم.

وی با بیان اینکه روابط زن و مردم دستخوش تهاجم فرهنگی شده و از هم پاشیدگی خانواده‌ها را به دنبال دارد گفت: دچار تهدید بحران سالمندی هستیم و طلاق آسان و ازدواج مشکل، سقط جنین آسان و فرزندآوری سخت شده است.

وی با انتقاد از اینکه به اسم برنامه گردشگری و ورزشی و... زمینه‌سازی فساد و فضا آلوده می‌شود و یا به اسم کنسرت چه اتفاقاتی می‌افتد؛ تذکر داد: مسئولین از دوقطبی کردن جامعه بپرهیزید و قطب جامعه ما اسلام است.

شیخ‌بهایی افزود: مردم را دو دسته اسلامی و ضد اسلام نکنید که بعد بخواهید آنها را زیر یک پرچم جمع کنید؛ بترسید از روزی که خشم مردم لبریز شود.

