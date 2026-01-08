  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

آغاز فرایند الکترونیکی صدور روادید حج تمتع ۱۴۰۵

آغاز فرایند الکترونیکی صدور روادید حج تمتع ۱۴۰۵

فرایند دریافت روادید الکترونیکی حج تمتع ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: فرایند دریافت روادید الکترونیکی حج تمتع ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی آغاز شد.

در نخستین مرحله این فرایند، مشخصات متقاضیان و اطلاعات کاروان‌ها به‌صورت سیستمی برای طرف مقابل ارسال می‌شود و پس از تأیید اطلاعات، «رقم طلب» مربوطه صادر خواهد شد.

با دریافت رقم طلب، مراحل صدور روادید از سوی دست‌اندرکاران کشور میزبان انجام و ویزای حج تمتع به‌صورت الکترونیکی در اختیار عوامل اجرایی قرار می‌گیرد.

این فرایند به‌طور کامل به‌صورت الکترونیکی و با تلاش کارکنان و متخصصان سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.

الکترونیکی بودن کامل این مرحله، موجب تسریع امور زائران شده است.

این عملیات در هماهنگی و همکاری کامل با نهادهای ذی‌ربط کشور میزبان انجام می‌شود.

روند ارسال مدارک برای دریافت رقم طلب و سپس روادید در روزهای آینده برای تمامی کاروان‌ها ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6717516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها