امام جمعه رشت: نگاه اسلامی جایگاه حقیقی زن را احیا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نمازجمعه این هفته رشت با اشاره به فرارسیدن ۱۶ آذر اظهار کرد: جایگاه علمی دانشگاهها در دهه چهارم انقلاب در مقایسه با دهههای نخست کاهش یافته و بخشی از این مسئله ناشی از توطئههای دشمنان است.
وی تأکید کرد: دانشگاهها باید دوباره به سمت آرمانهای علمی و تقویت پایههای دانشی حرکت کنند تا ارتقای سطح جامعه محقق شود.
آیت الله فلاحتی در ادامه با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت امام خمینی (ره) در ۲۰ آذر گفت: امام راحل اسلام را احیا و ملت ایران را زنده کرد و نام و یاد ایشان همواره جاودان خواهد ماند.
خطیب جمعه رشت همچنین با تبریک روز زن و تبیین دو نگاه تاریخی و غربی به جایگاه زنان اظهار کرد: سنتگرایان در طول تاریخ با کاهش نقش زنان در جامعه به آنان ظلم کردند و در مقابل، نگاه غربی نیز با کاستن از شأن انسانی زن، آسیبهای جدی وارد ساخت.
وی افزود: نگاه جمهوری اسلامی به زن برگرفته از دین مبین اسلام است و زنان ایرانی در سایه این نگرش، پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند.
آیتالله فلاحتی، حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی کامل زن مسلمان دانست و گفت: امروز زنان فرهیخته جهان نیز این الگو را پذیرفتهاند.
وی با اشاره به تحولات اخیر لبنان تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در صورت هرگونه اقدام، در باتلاق فرو خواهند رفت؛ حزبالله هوشیارتر از گذشته برای حفظ امنیت و یکپارچگی ملت لبنان تلاش میکند.
امامجمعه رشت همچنین با انتقاد از طرح دوباره موضوع جزایر سهگانه از سوی شورای همکاری خلیج فارس گفت: امیران و شاهان منطقه باید از رفتارهای کودکانه فاصله بگیرند و یکبار برای همیشه در برابر زیادهخواهی کشورهای غربی «نه» بگویند.
