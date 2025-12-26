به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عیسی بزمانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته ایرانشهر بیان کرد: ماههای رجب، شعبان و رمضان را فرصتی بیبدیل برای بازگشت به قرآن، ذکر الهی و دستیابی به آرامش حقیقی دانست.
امام جمعه ایرانشهر با اشاره به افزایش اضطرابها و نگرانیهای اجتماعی در دنیای امروز گفت: گمشده بشر معاصر آرامش است؛ مادری نگران آینده فرزند، جوانی نگران سرنوشت خود و جامعهای که با فشارهای گوناگون مواجه است. قرآن نسخه شفابخش این وضعیت را بیان کرده و آن چیزی جز یاد خدا نیست.
وی با اشاره به سیره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی افزود: آرامشی که سردار سلیمانی در شدیدترین شرایط و محاصرهها داشت، نتیجه اتصال قلبی به خدا بود. امروز نیز راه عبور از طوفانهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی، پیش از هر چیز آرامش و اطمینان قلبی و توکل به خداوند است.
حجت الاسلام بزمانی با تأکید بر نقش قرآن در مدیریت بحرانهای فردی و اجتماعی اظهار داشت: بازگشت واقعی به قرآن و پیوند دائمی با معارف الهی، مهمترین راهکار عبور از مشکلات است و همه نهادها و جریانهای مردمی باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به موضوع مدیریت بحران گفت: مواجهه درست با بحرانها نیازمند نگاهی علمی، پیشگیرانه و واقعبینانه است. بخش مهمی از مشکلات، ناشی از ضعف در مدیریت بحران و نداشتن آمادگی لازم پیش از وقوع حوادث است که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
امام جمعه ایرانشهر نقش حکیمانه مقام معظم رهبری در عبور کشور از فتنهها را مهم و تعیینکننده دانست و گفت: تدبیر، صبر، عقلانیت و شجاعت رهبری، کشور را از بحرانهای بزرگ عبور داد و دشمن را وادار به عقبنشینی کرد.
وی در پایان با هشدار نسبت به راهبرد دشمن برای حفظ فضای ناامن روانی پس از جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: دشمن بهدنبال تداوم احساس ناامنی و سوءاستفاده از برخی ناآرامی هاست، اما هوشیاری مردم و حفظ انسجام ملی، مهمترین سد در برابر این نقشههاست.
