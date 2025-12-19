امام جمعه ایرانشهر: «تبیین» قوی ترین سپر مقابله با جنگ رسانه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عیسی بزمانی، در خطبههای این هفته نماز جمعه ایرانشهر بیان کرد: تقوا سبب ریزش رحمت الهی و قبولی اعمال انسان میشود و اگر عمل پذیرفته شود، حتی اندک آن نیز برای انسان ارزشمند است.
امام جمعه ایرانشهر با اشاره به سالروز شهادت امام هادی (ع) بیان کرد: امام هادی (ع) در شرایط سخت حبس و تقیه، با ایجاد شبکهای از وکلا، ارتباط مردم با امام معصوم، دریافت احکام دینی و پاسخگویی به شبهات فکری و اعتقادی را حفظ کرد. این تجربه تاریخی نشان میدهد که حتی در شدیدترین بحرانها نیز میتوان دین و مکتب را به جامعه منتقل کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به حوادث اخیر در استرالیا اشاره و تصریح کرد: صهیونیستها با بهرهگیری از یک ترفند کهنه، تلاش کردند با مظلومنمایی و برجستهسازی موضوع یهودیستیزی، افکار عمومی جهان را از مسئله اصلی فلسطین منحرف کنند.
حجتالاسلام بزمانی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، مهمترین میدان تقابل امروز نظام اسلامی با دشمن را عرصه رسانه دانست و گفت: هدف اصلی دشمن، تسخیر ذهنهاست و آرایش جنگی در این میدان تنها مختص رسانهها نیست؛ بلکه مسئولان، فعالان اجتماعی و کاربران شبکههای مجازی نیز در این نبرد نقش دارند.
وی خاطرنشان کرد: مقابله با جنگ رسانهای نیازمند روایتسازی درست، تقویت امید اجتماعی، برجستهسازی دستاوردها، حفظ وحدت و مرزبانی از سرمایههای اجتماعی است؛ چرا که ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته با مقاومت آگاهانه توانسته استقلال، هویت دینی و جایگاه اثرگذار منطقهای خود را حفظ کند.
