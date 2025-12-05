امام جمعه بناب: حل مشکلات اقتصادی کشور با سوء مدیریت امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید باقر سیدی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان بناب با اشاره به اینکه قسمت عمده‌ای از مشکلات معیشتی مردم سو مدیریت می‌باشد گفت: وابستگی ذهنی به خارج از کشور نیز یکی از آسیب‌های جدی در مشکلات اقتصادی که در دهه‌های گذشته بر پیکره اقتصاد ایران وارد شده است، شرطی کردن اقتصاد ایران است و نگاه به غرب می‌باشد و منتظر ماندیم که غربی‌ها چه نسخه‌ای به اقتصاد این کشور می‌پیچند؛ لذا حل مشکلات اقتصادی کشور با سو مدیریت امکان پذیر نیست.

خطیب نماز جمعه بناب خاطر نشان کرد: برای حل مشکلات اقتصادی کار مجاهدانه و عالمانه نیاز است و اگر مسئولان بصورت جهادی وارد موضوع نشوند مشکلات قابل حل نیست.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از دولت اظهار کرد: قوی‌ترین دولت هم روی کار باشد ولی با همکاری و همراهی مردم نباشد دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نخواهد بود.

نماینده مردم آذربایجان در مجلس خبرگان رهبری با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو ضمن تشریح جایگاه ارزشمند دانشجو گفت: دانشجویان نباید به قضایا بصورت مقطعی نگاه کنند و دانشجو باید اهل تحلیل باشد.

حجت السلام والمسلمین سیدی تصریح کرد: باید قبول کنیم نظام تعلیم و تربیت و رسانه ملی پاسخگوی تأمین نیازهای فکری و تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان نمی‌باشد؛ خود مسئولین آموزش و پرورش اعتراف می‌کنند نیازهای دانش آموزان و دانشجویان براساس اولویت بندی در کتب درسی آنها گنجانیده نشده است. و نتایج آن‌را نیز در جریان اغتشاشات سال‌های گذشته لمس کردیم که جوانانی که در اغتشاشات حضور یافته بودند برای مقابله با نظام نبود بلکه تخت تأثیر تبلیغات سو بیگانگان قرار گرفته بودند.