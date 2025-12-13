کشف ۲۶ تخلف صنفی در طرح نظارتی شب یلدا در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز شنبه با بیان اینکه این طرح از ۱۵ آذر همزمان با سراسر کشور در این استان آغاز شده و تا سوم دی ماه نیز ادامه خواهد داشت، افزود: در بازرسی از بازار و صنوف مختلف مرتبط با شب یلدا، ۲۶ مورد تخلف توسط بازرسان کشف و برای اصناف متخلف پرونده تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه شعب تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در تبریز و شهرستانها بر تخلفات اصناف رسیدگی میکنند، اظهار کرد: بر این اساس تاکنون به ۱۱ پرونده رسیدگی شده و برای متخلفان پنج میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال جریمه صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: در اجرای این طرح ۳۳ گشت مشترک بازرسی با همکاری نهادها و ارگانهای ذیربط در سطح استان فعالیت میکنند و با مشارکت اتاق اصناف تبریز و اتحادیههای صنفی روزانه بر بازار عرضه اقلام شب یلدا نظارت خواهند کرد.
حضرتی، با تاکید بر اینکه مردم میتوانند شکایات خود در خصوص گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمتها را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ به بازرسان اعلام کنند، ادامه داد: در اجرای این طرح عمده بارفروشیها، فروشگاههای عرضه میوه و سبزی، آجیل، خشکبار، شیرینی و قنادی از سوی بازرسان بازرسی میشوند.
