به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعهای، شامگاه شنبه در آئین تجلیل از صاحبان صنایع و افتخارآفرینان حوزه اقتصادی شهرستان بناب اظهار داشت: شهرستان بناب با برخورداری از ظرفیتهای گسترده صنعتی، کشاورزی و معدنی، به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید و صادرات در شمالغرب کشور شناخته میشود.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۳۷ واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان فعال است که برای حدود ۴۹۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
فرماندار بناب با اشاره به جایگاه شهرستان در حوزه کشاورزی گفت: بناب قطب تولید و صادرات خشکبار کشور است و سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن کشمش در این شهرستان فرآوری میشود که بیش از ۱۵۰ هزار تن آن به کشورهای مختلف صادر میشود.
وی همچنین بناب را یکی از قطبهای اصلی تولید فولاد کشور دانست و گفت: این شهرستان با تولید بیش از ۳۰ درصد فولاد کشور، نقش مهمی در تأمین نیاز داخلی و توسعه صادرات ایفا میکند و در حوزه تولید لولههای فولادی و پلیاتیلن نیز جایگاه ویژهای دارد.
فرماندار بناب در ادامه با اشاره به آمار صادرات شهرستان تصریح کرد: میزان صادرات شهرستان بناب در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۸۰ میلیون دلار بوده و این رقم در سال ۱۴۰۳ تا پایان آذرماه از ۴۰۰ میلیون دلار عبور کرده است. بیش از ۳۶ قلم کالا شامل محصولات فولادی، کشاورزی، بهداشتی و لوازم خانگی از شهرستان بناب به خارج از کشور صادر میشود و وجود سه شهرک صنعتی و نواحی صنعتی فعال، نقش مؤثری در رونق اقتصادی و اشتغالزایی منطقه دارد.
فرماندار بناب در پایان اظهار داشت: صنعتگران و فعالان اقتصادی شهرستان بناب، همانند سرداران عرصه صنعت و تولید، با نوآوری، تعهد و پشتکار خود، نه تنها به رشد و شکوفایی اقتصادی شهرستان کمک کردهاند، بلکه موجب افتخار و سربلندی بناب در سطح استان و کشور شدهاند.
فرماندار بناب ضمن تبریک انتخاب تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان صادر کنندگان برتر استانی و کشوری اظهار امیدواری کرد با تلاش و همت مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی با پشتکاری که دارند سال آینده شاهد افزایش صادر کننده کشوری از بناب باشیم.
