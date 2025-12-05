به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه ساوه با تفسیر بخشی از خطبه ۱۹۱ نهجالبلاغه، دنیاپرستی را سرچشمه سقوط انسان دانست و نسبت به پیامدهای اسراف، مصرفگرایی و ناعدالتی اقتصادی در کشور هشدار داد.
حجتالاسلام جعفر رحیمی با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) تصریح کرد: حضرت صدیقه طاهره (س) تجسم کوثر و خیر بیپایان است، در حالیکه تکاثر موجب غفلت و سقوط انسان میشود، مسئولان باید ریشههای این امر را شناسایی و با مظاهر آن، از جمله احتکار، مقابله کنند.
وی افزود: تنها کمک به فقرا کافی نیست باید فقر را ریشهکن و توانمندسازی اقتصادی را در اولویت قرار داد.
امام جمعه ساوه گفت، با گرامیداشت روز دانشجو، این مناسبت را نماد مقاومت و شجاعت دانست و گفت: دانشجویان در سال ۱۳۳۲ با ایستادگی در برابر سلطهطلبی آمریکا، سه شهید تقدیم کردند و دو شاخصه مهم جنبش دانشجویی، حقطلبی و استکبارستیز را تثبیت کردند.
امام جمعه ساوه با اشاره به انتظارات رهبر انقلاب از دانشجویان بر شرح صدر سیاسی، عدالتخواهی، آرمانگرایی، نقادی منصفانه، پژوهشمحوری و بصیرتافزایی تأکید کرد.
امام جمعه ساوه اسراف را گناهی بزرگ و تهدیدی علیه اقتصاد و امنیت کشور دانست و اظهار کرد: مصرف بیرویه انرژی، نان، آب و کالاهای اساسی ضربات سنگینی به کشور وارد میکند، قوانین فعلی بازدارندگی کافی ندارند و باید نظام مدیریت مصرف منابع اصلاح شود.
انتقاد از مصرفگرایی، دورریز مواد غذایی و ناعدالتیهای اقتصادی
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به حجم دورریز برنج در کشور گفت: چنانچه هر ایرانی فقط یک قاشق برنج دور بریزد، روزانه ۴۰۰ تن برنج نابود میشود؛ این رفتار ظلم به کشاورز و تضییع نعمت الهی است.
وی در ادامه نسبت به برخی سفرهای پرهزینه مسئولان و نابرابری در پرداخت حقوقها انتقاد کرد و افزود: این مردم باید کریمانه اداره شوند, چرا دو کارمند در یک اداره باید با انجام کار مشابه، دوبرابر اختلاف حقوق داشته باشند، حقوق بازنشستگان نیز متناسب با شأن آنان نیست.
امام جمعه ساوه با بیان اینکه قیمت واقعی بنزین تا حدود ۲۳ هزار تومان است، گفت: مردم بنزین را با قیمت بسیار پایینتر دریافت میکنند و دولت روی هر لیتر حدود ۲۰ هزار تومان یارانه پنهان پرداخت میکند. بخش زیادی از این یارانه به پرمصرفها، خودروهای فرسوده و قاچاق میرسد، اما اقشار ضعیف محروم از مزایا آن هستند.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح قیمت بنزین اجتنابناپذیر است، اظهار کرد: این اصلاح باید مرحلهای، عادلانه و با شفافیت کامل اجرا شود تا هم عدالت اجتماعی برقرار گردد و هم فشار اقتصادی از دوش دولت و مردم برداشته شود.
