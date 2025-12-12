خطیب جمعه گلستان: اسراف آفت امروز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلستان، پس از دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به حکمت ۳۳ نهج‌البلاغه اظهار داشت: اسراف، عبور از حد و مصرف بیش از نیاز است و در آیات و روایات به‌شدت نهی شده است. وی افزود: امروز مبارزه با اسراف یک اولویت جدی است و هر فرد در این زمینه وظیفه‌ای بر عهده دارد.

خطیب جمعه گلستان با بیان اینکه بسیاری از تبلیغات تجاری، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تصویری، مردم را به مصرف‌گرایی تشویق می‌کنند، گفت: در این تبلیغات، مصرف بیشتر یک ارزش تلقی می‌شود؛ در حالی که چنین الگویی با سبک زندگی اسلامی سازگار نیست. به گفته وی، برخی فیلم‌ها و سریال‌ها نیز با ترویج تجمل‌گرایی و ولخرجی، به اشاعه اسراف دامن می‌زنند و باید برای اصلاح این روند اقدام شود.

موسوی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جنگ نرم تصریح کرد: جنگ اصلی امروز، جنگ هویتی و نرم است و باید در آرایش متناسب رسانه‌ای و تبلیغاتی قرار گرفت تا هویت اسلامی–انقلابی ملت ایران حفظ شود. وی افزود: همان‌گونه که در جنگ سخت پیروز شدیم، با عمل به شاخص‌های رهبر انقلاب در میدان جنگ رسانه‌ای نیز پیروزی حاصل خواهد شد.

امام جمعه گلستان همچنین با اشاره به حمایت‌های رهبر انقلاب از دولت‌ها گفت: این حمایت پیام مهمی برای جامعه دارد؛ اینکه اداره کشور تنها با همکاری، همراهی و همدلی ذیل اصل اتحاد مقدس امکان‌پذیر است.

وی حمایت علنی و نقد غیرعلنی رهبر انقلاب را از مؤثرترین روش‌ها برای اصلاح امور دانست و خاطرنشان کرد: تذکرات معظم‌له برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی غالباً در جلسات غیرعلنی انجام می‌شود.

موسوی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به روز پژوهش تأکید کرد: قدرت و استقلال کشور بر پژوهش استوار است و یکی از شاخصه‌های اصلی توسعه، توجه به تحقیق و علم است.

وی توصیه کرد مدیریت شهری، برنامه‌های خود را پژوهش‌محور تنظیم کند و از ظرفیت جوانان تحصیل‌کرده و نخبه بهره ببرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بهارستان همچنین با اشاره به ۲۷ آذرماه، روز وحدت حوزه و دانشگاه، گفت: وحدت، رمز پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار آن است.

وی تأکید کرد: مسئولان باید در برنامه‌ریزی‌های شهری، تأسیس و ایجاد مراکز دانشگاهی و حوزوی را مدنظر قرار دهند، زیرا این اقدام هم نیاز و هم ضرورت محسوب می‌شود.