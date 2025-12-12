استراتژی جدید دشمن ایجاد جنگ روانی و اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: از اداره منابع طبیعی به دلیل کاشت درختان جدید به جای درختان قطع‌شده توسط قاچاقچیان ذغال تشکر کرد و بر لزوم نظارت مستمر بر کارخانه‌های مرتبط با چوب تأکید نمود.



وی همچنین از قاچاق خاک پیت در منطقه نئور برای کشت قارچ انتقاد کرد و خواستار مبارزه جدی با این پدیده و ورود دستگاه قضائی شد.



آیت الله عاملی با اشاره به فعالیت‌های خیریه در استان، از ستاد دیه و کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان غیرعمد تقدیر کرد و بر لزوم پرهیز از اسراف در مراسم ترحیم تأکید نمود.



امام جمعه اردبیل همچنین از اقدامات نیکوی مردم استان در زمینه اهدای عضو تقدیر کرد و رتبه بالای استان در این زمینه را یادآور شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به تهدیدات دشمن اشاره کرد و گفت: دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه به این نتیجه رسیده که با حمله نظامی به ایران نمی‌تواند به اهداف خود برسد، بنابراین استراتژی جدید آنها انهدام از داخل است.



عاملی جنگ روانی و اقتصادی را دو محور اصلی تهاجم دشمن برشمرد و بر لزوم هوشیاری و مقاومت در برابر این توطئه‌ها تأکید کرد.



وی با اشاره به وضعیت سوریه هشدار داد که دشمنان قصد دارند ایران را نیز به سرنوشت سوریه دچار کنند، اما تأکید کرد که به برکت جمهوری اسلامی، دندان طمع دشمن از بیخ و بن کنده شده است.



عاملی در پایان، جرأت و مقاومت ایران را مرهون فرهنگ عاشورا، غدیر و بعثت و همچنین رهبری نظام و شهدا و خانواده‌های آنان دانست.