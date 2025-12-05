به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا سرشار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهرشهر با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با دختران، زنان نخبه و خانواده‌های شهدا، اظهار داشت: زن و مرد در بسیاری از عرصه‌ها ازجمله ایمان، بندگی، فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برابرند، اما تفاوت‌های حکیمانه‌ای که در خلقت قرار داده‌شده، لازمه سلامت خانواده و جامعه است.

امام‌جمعه مهرشهر با تأکید بر الگوی زندگی حضرت زهرا (س) گفت: کسانی که بر برابری مطلق زن و مرد در همه عرصه‌ها اصرار می‌کنند، سخنی خلاف منطق و عقل بر زبان می‌آورند.

سرشار در ادامه با اشاره به دغدغه تشکیل خانواده، بالا رفتن سن ازدواج را یکی از عوامل گسترش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: پدران و مادران باید از سخت‌گیری‌های غیرضروری در امر ازدواج جوانان پرهیز کنند؛ مهریه‌های سنگین و توقعات غیرمنطقی جز ایجاد تأخیر در ازدواج نتیجه‌ای ندارد.

وی برخورد محبت‌آمیز زوجین، احترام متقابل و همکاری در امور خانه را بهترین الگوی تربیت نسل آینده عنوان کرد.

خطیب جمعه مهرشهر به مناسبت روز دانشجو نیز با اشاره به سابقه استکبارستیزی دانشگاه‌ها اظهار داشت: دانشجو زمانی می‌تواند در جامعه تحول‌آفرین باشد که ابتدا خود را ازنظر معنوی و تقوایی بسازد.

سرشار توصیه رهبر معظم انقلاب درباره تقویت بصیرت و قدرت تحلیل سیاسی در میان دانشجویان را یادآور شد و گفت: دانشجوی بصیر در فتنه‌ها آب به آسیاب دشمن نمی‌ریزد.

وی همچنین سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را گرامی داشت و بابیان اینکه دشمن از مسیر کتاب، رسانه، فضای مجازی و ابزارهای مختلف برای ایجاد انحراف فرهنگی تلاش می‌کند، افزود: مسئولان فرهنگی و والدین باید در برابر این تهاجم فرهنگی هوشیار و فعال باشند.

امام‌جمعه مهرشهر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تشییع و تدفین شهید گمنام در منطقه اکبرآباد، این شهید را مایه نور و برکت برای منطقه دانست و از حضور گسترده مردم، خانواده شهدا، رزمندگان، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری، بنیاد شهید و سایر عوامل برگزارکننده قدردانی کرد.