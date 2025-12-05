  1. استانها
امام‌جمعه مهرشهر: سخت‌گیری‌ها ازدواج جوانان را به تأخیر می‌اندازد

کرج- امام‌جمعه مهرشهر گفت: برخی سخت‌گیری‌های خانواده‌ها موجب تأخیر در ازدواج جوانان و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا سرشار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهرشهر با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با دختران، زنان نخبه و خانواده‌های شهدا، اظهار داشت: زن و مرد در بسیاری از عرصه‌ها ازجمله ایمان، بندگی، فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برابرند، اما تفاوت‌های حکیمانه‌ای که در خلقت قرار داده‌شده، لازمه سلامت خانواده و جامعه است.

امام‌جمعه مهرشهر با تأکید بر الگوی زندگی حضرت زهرا (س) گفت: کسانی که بر برابری مطلق زن و مرد در همه عرصه‌ها اصرار می‌کنند، سخنی خلاف منطق و عقل بر زبان می‌آورند.

سرشار در ادامه با اشاره به دغدغه تشکیل خانواده، بالا رفتن سن ازدواج را یکی از عوامل گسترش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: پدران و مادران باید از سخت‌گیری‌های غیرضروری در امر ازدواج جوانان پرهیز کنند؛ مهریه‌های سنگین و توقعات غیرمنطقی جز ایجاد تأخیر در ازدواج نتیجه‌ای ندارد.

وی برخورد محبت‌آمیز زوجین، احترام متقابل و همکاری در امور خانه را بهترین الگوی تربیت نسل آینده عنوان کرد.

خطیب جمعه مهرشهر به مناسبت روز دانشجو نیز با اشاره به سابقه استکبارستیزی دانشگاه‌ها اظهار داشت: دانشجو زمانی می‌تواند در جامعه تحول‌آفرین باشد که ابتدا خود را ازنظر معنوی و تقوایی بسازد.

سرشار توصیه رهبر معظم انقلاب درباره تقویت بصیرت و قدرت تحلیل سیاسی در میان دانشجویان را یادآور شد و گفت: دانشجوی بصیر در فتنه‌ها آب به آسیاب دشمن نمی‌ریزد.

وی همچنین سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را گرامی داشت و بابیان اینکه دشمن از مسیر کتاب، رسانه، فضای مجازی و ابزارهای مختلف برای ایجاد انحراف فرهنگی تلاش می‌کند، افزود: مسئولان فرهنگی و والدین باید در برابر این تهاجم فرهنگی هوشیار و فعال باشند.

امام‌جمعه مهرشهر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تشییع و تدفین شهید گمنام در منطقه اکبرآباد، این شهید را مایه نور و برکت برای منطقه دانست و از حضور گسترده مردم، خانواده شهدا، رزمندگان، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری، بنیاد شهید و سایر عوامل برگزارکننده قدردانی کرد.

