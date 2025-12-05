رسیدن «منیر» به این بازی معجزه بود/ نیمه دوم بهتر از پرسپولیس بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز جمعه ۱۴ آذر با قضاوت سیدوحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از این دیدار گفت: حریف را به خوبی آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم از راست و چپ چگونه کار می‌کنند. در نیمه اول شرایط برای هر دو تیم مساوی بود. در نیمه دوم قوی‌تر شروع کردیم و بهتر بازی کردیم و کنترل بازی را در اختیار گرفتیم.

وی ادامه داد: ما هشت بازیکن جوان داشتیم که اولین بار بود در دربی به میدان می‌رفتند و این یک چالش برای ما بود. بازی رقابتی و نزدیکی بود اما در مجموع این نتیجه را قبول می‌کنم و می‌پذیرم که تساوی نتیجه خوبی بود.

ساپینتو در مورد عملکرد منیرالحدادی گفت: او بازیکن باتجربه ای است و می‌توانست به تیم ما کمک کند. ما برای این که بتوانیم تیم را بالانس نگه داریم به حضور او نیاز داشتیم. او مصدوم بود و رسیدنش به این بازی یک معجزه بود. با این حال از عملکرد او راضی هستیم. منیر را مخفیفانه برای درمان فرستادیم چون رسیدنش در حالت عادی چند هفته طول می‌کشید.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: بازی همانطور پیش رفت که انتظار داشتیم. هر چند که دو تیم دنبال برد بودند اما من این تساوی را می‌پذیرم چرا که همه چیز برابر بود و تیم حریف هم برای رسیدن به برد تلاش می‌کرد اما در نهایت امتیازها تقسیم شد. خوشحالم که توانستیم به بازیکنان جوان تیم مان میدان بدهیم.

ریکاردو ساپینتو در پایان گفت: ما نگران و ناراحت نیستیم چرا که با یک بازی کمتر صدرنشین هستیم. آنها باید نگران باشند. پرسپولیس فقط در پنج دقیقه پایانی بازی روی دروازه ما فشار آورد. در سایر دقایق دو تیم شرایط مساوی داشتند. مهم این است که بازی با تساوی به پایان رسید.