غیرحضوری شدن مدارس گلستان در همه مقاطع طی روزهای شنبه و یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر روند رو به رشد موارد ابتلاء به آنفلوآنزا در استان در چند روز اخیر، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، با هدف گسست در زنجیره انتقال این بیماری، همه مدارس در همه مقاطع در ۱۴ شهرستان گلستان، روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذر مجازی و غیرحضوری خواهد بود.

با توجه به افزایش موارد ابتلاء به آنفلوانزا، رعایت نکات بهداشتی، تهویه مناسب محیط و رسیدگی به علائم اولیه بیماری ضروری است.

همچنین جزئیات فعالیت مجازی مدارس توسط آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد.

گفتنی است مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و دبستانی نیز در صورت لزوم با موافقت مدیر مربوطه، می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.