غافلگیری ملوان در نیمه نخست؛ فجر شهید سپاسی با ۳ گل پیش افتاد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رضا اکبری: در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس و از هفته چهاردهم این دوره از رقابت‌ها تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران این شهر ساحلی میزبان تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز بود.

دو تیم در حالی به مصاف هم رفتند که مازیار زارع سرمربی ملوان بندر انزلی، فرزاد طیبی‌پور، ابوذر صفرزاده، سعید کریمی، دانیال عیری، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد پاپی، محمد علی نژاد، علیرضا رمضانی و فرهان جعفری و امیر رضا کریمی را به عنوان بازیکنان اصلی خود به زمین مسابقه فرستاد.

قضاوت این دیدار حساس بر عهده امیر براقی بود و علیرضا مرادی، میلاد لطفی و مهرداد خسروی وی را در امر قضاوت یاری می‌کردند و شهاب محمدی و دانیال باشنده نیز کمک داوران ویدئویی این رقابت بودند.

آخرین رقابت این دو تیم در لیگ آزادگان و در سال ۱۴۰۰ بود که ملوانان موفق شده بودند فجر شهید سپاسی را در آن بازی شکست دهند.

غافلگیری ملوان در نیمه نخست؛ فجر شهید سپاسی ۳ گل زد

دو تیم در هوایی سرد و در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی رأس ساعت مقرر خود را آغاز کرده و ملوانان با لباس دوم خود و یک دست سرمه‌ای رنگ وارد زمین بازی شدند.

بازیکنان هر دو تیم از همان ابتدای بازی حملات از جناحین به سمت دروازه حریفان را در دستور کار قرار دادند.

ملوانان در دقیقه ۸ بازی صاحب یک ضربه ایستگاهی از پشت محوطه جریمه تیم حریف شدند که این موقعیت خطری برای دروازه تیم فجر سپاسی در پی نداشت.

ملوان فرصت‌ها را از دست داد

در دقیقه ۱۴ بازی ملوانان از سمت راست زمین حمله‌ای را برنامه ریزی کردند که دفاع تیم فجر سپاسی مانع از به گل رسیدن توپ شد.

در دقیقه ۱۷ بازی بار دیگر ملوانان صاحب ضربه ایستگاهی شدند که این ضربه نیز تنها یک ضربه کرنر را برای ملوانان به ارمغان آورد.

در دقیقه ۲۰ بازی خطای بازیکنان فجر روی بازیکن ملوان در محوطه جریمه شکل گرفت که ملوانان اعتقاد به ضربه پنالتی داشتند ولی کمک داوران ویدئویی چنین نظری نداشتند و این کار اعتراض نیمکت نشینان ملوان را در پی داشت.

در دقیقه ۲۵ بازی حمله بازیکنان فجر سپاسی از جناح چپ زمین و ضربه مهاجم فجر سپاسی از بالای دروازه به بیرون رفت تا فجرها در این حمله نیز ناکام بمانند

قائم اسلامی خواه در دقیقه ۱۶ بازی روی خطا بر روی فرشید اسماعیلی بازکن فجر سپاسی اولین کارت زرد این بازی را از آن خود کرد و یک ضربه ایستگاهی به تیم حریف تقدیم کرد که بازیکنان فجر از این موقعیت نیز نتوانستند بهره مند شوند و توپ به دیواره دفاعی ملوانان برخورد کرد.

در دقیقه ۲۸ بازی نیز فجرها یک موقعیت تک به تک با دروازه بان ملوان را از دست دادند تا این تیم همچنان ناکام در استفاده از موقعیت‌ها بماند.

گل اول فجر؛ غافلگیری مدافعان ملوان

در دقیقه ۳۲ بازی اشتباه دانیال عیری نزدیک بود کار دست ملوانان دهد ولی بازیکنان تیم فجر سپاسی شیراز این موقعیت را نیز از دست دادند.

در دقیقه ۳۶ بازی ساسان جعفری کیا بازیکن شماره ۴ فجر سپاسی شیراز با غافلگیری مدافعان ملوان توانست توپ را وارد دروازه ملوان کند و نخستین گل بازی را با یک شوت سرکش به ثمر برساند.

بازیکنان فجر در دقیقه ۴۱ بازی با حمله به سمت دروازه ملوانان نتوانستند از این موقعیت استفاده کنند ولی بازبینی موقعیت توسط داور از وی‌ای از نقطه پنالتی را نشان داد. خطای دانیال عیری را پنالتی تشخیص داد و فجرها صاحب یک ضربه از روی نقطه پنالتی شدند.

گل سوم در وقت‌های اضافه نیمه نخست

یادگار رستمی بازیکن تیم فجر سپاسی پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و فجرها توانستند با به ثمر رساندن این پنالتی از تیم میهمان با نتیجه ۲ بر صفر در نیمه اول پیشی بگیرند.

در دقیقه ۵ وقت اضافه بازیکنان فجر روی حمله از سمت چپ زمین بر روی دروازه ملوانان موفق شدند گل سوم را نیز به ثمر برسانند تا ملوانان سنگین‌ترین شکست در نیمه اول را تجربه کنند.