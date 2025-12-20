ملوان با گل پاپی نیمه نخست را برنده به رختکن رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های جام حذفی فوتبال کشور و از مرحله یک هشتم نهایی این دوره از رقابت‌ها تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه روز شنبه ۲۹ آذر ماه در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران این شهر ساحلی میزبان تیم فوتبال مس شهر بابک بود.

دو تیم در حالی به مصاف هم رفتند که مازیار زارع سرمربی ملوان بندر انزلی، فرزاد طیبی‌پور، امیر رضا افسرده، ابوذر صفرزاده، فرهان جعفری، دانیال عیری، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد پاپی، محمد علی نژاد، علیرضا رمضانی و امیر سواد را به عنوان یازده بازیکن اصلی تیم خود به زمین مسابقه فرستاد.

قضاوت این دیدار حساس بر عهده امیر محمد داوود زاده بود و علی فرزان منش و میثم صفاری وی را در امر قضاوت این دیدار یاری می‌کردند.

بازی در هوایی سرد و آفتابی رأس ساعت مقرر آغاز شد و تیم مس رفسنجان در دقیقه نخست بازی توانست صاحب نخستین ضربه کرنر از جناح راست میدان شود.

در دقیقه ۶ بازی ضربه محمد حسین قاسمی بازیکن تیم مس رفسنجان را فرزاد طیبی پور دروازه بان تیم ملوان بندر انزلی مهار کرد و در دقیقه ۸ بازی ملوانان روی خطای مدافع تیم مس شهر بابک صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که ضربه سر دانیال عیری توسط دروازه بان نارنجی پوشان مس دفع شد.

۱۵ دقیقه نخست این بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و دو تیم در حال محک زدن همدیگر بودند و در دقیقه ۱۸ بازی بازیکنان تیم فوتبال مس شهربابک صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که از این موقعیت نیز نتوانستند برای رسیدن به گل برتری استفاده کنند.

در دقیقه ۲۸ بازی برخوردی بین مدافعان مس شهر بابک و مهاجم تیم ملوان بندر انزلی در محوطه جریمه تیم میهمان شکل گرفت که این صحنه از نظر داور میدان خطای پنالتی تشخیص داده نشد و بررسی این صحنه به بازبینی توسط وی آر انجامید که در نهایت میثم عباس پور پس از بازبینی صحنه در دقیقه ۳۱ بازی خطای بازیکنان مس شهر بابک را پنالتی برای ملوانان تشخیص داد و ضربه محمد پاپی در دقیقه ۳۴ بازی از روی نقطه پنالتی از بالای دروازه تیم حریف به بیرون رفت تا نتیجه دیدار همچنان بدون گل مساوی بماند.

در دقیقه ۳۹ بازی نیز شوت سرکش پای چپ فرهان جعفری زوزه کشان از کنار دروازه تیم فوتبال مس شهر بابک به بیرون رفت تا ملوانان همچنان ناکام موقعیت‌های این بازی بمانند.

در دقیقه ۴۱ بازی بالاخره قفل دروازه مس شهر بابک شکسته می‌شود و غلامرضا ثابت ایمانی توانست روی توپ ارسالی محمد پاپی را با ضربه سر وارد دروازه تیم میهمان کرده و از رقیب پیشی بگیرد.

در دقیقه ۴۵ بازی نیز ضربه مهاجم تیم ملوان بندر انزلی را در اجازه بان مس شهر بابک دفع کرد و داور چهارم بازی نیز ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول دیدار اعلام کرد.

در دقیقه ۴۷ بازی علیرضا رمضانی بازیکن تیم فوتبال ملوان بندر انزلی نیز یک موقعیت تک به تک با دروازه بان نارنجی پوشان مس شهر بابک را از دست داد.