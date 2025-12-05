نخست وزیر هند: درباره تحولات بین المللی با پوتین رایزنی کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نارندرا مودی نخست وزیر هند با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روسیه و هند برنامه همکاری‌های اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ را با هدف تنوع‌بخشی به روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور مورد توافق قرار داده‌اند.

مودی تاکید کرد: فرصتی برای بررسی جامع همکاری فراهم شد. ما بهبود روابط و تقویت آنها در زمینه های مختلف را مورد رایزنی قرار دادیم.

وی افزود: در مذاکراتم با پوتین همچنین تحولات جهانی را مورد رایزنی قرار دادم. بر تعهد هند به صلح و تلاش برای حل و فصل درگیری در اوکراین تاکید شد. بر مبارزه با خطر تروریسم به شکل مشترک و نیز تداوم همکاری محکم در زمینه های مختلف تاکید کردیم.